Giáo viên miền núi lội bùn, khiêng xe bám điểm trường xa xôi

Trên hành trình đến lớp và quay trở về nhà, nhiều giáo viên ở điểm trường vùng sâu thuộc huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) phải đối mặt với các rủi ro do sạt lở đường sá. Để trở về nhà, nhiều giáo viên còn khiên xe máy, lội bùn đất, băng qua những điểm sạt lở. Có lúc họ đánh cược mạng sống khi ngồi trên những chiếc cano ngược dòng nước lũ để vào điểm trường…



Giáo viên xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My phải khiên xe máy, lội bùn đến trường.





Trong những ngày qua, nhiều địa phương núi tại Quảng Nam tiếp tục xuất hiện mưa và tiềm ẩn rủi ro sạt lở đất đá. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều huyện miền núi tại Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng như tuyến đường QL14G đoạn qua huyện Đông Giang, Trường Sơn Đông qua huyện Bắc Trà My, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (Quảng Nam)…





Video thầy cô xã Trà Bui khiên xe máy, lội bùn qua các điểm sạt lở





Riêng tại huyện Bắc Trà My, nhiều tuyến đường vào các xã vùng sâu vùng xa vẫn đang bị chia cắt bởi vô số điểm sạt lở. Tình trạng sạt lở khiến nhiều địa phương bị cô lập tạm thời, việc di chuyển của người dân, các thầy cô giáo gặp vô vàn khó khăn.





Hành trình đến trường của các giáo viên vùng sâu vùng xa thuộc xã Trà Bui luôn đối mặt với các nguy hiểm. Ảnh: Kim Thoa



Cô Phạm Thị Kim Thoa – giáo viên trường tiểu học Nông Văn Dền, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My cho biết, phần lớn các giáo viên tại trường có gia đình tại thị trấn Bắc Trà My hoặc có nhà ở huyện Tiên Phước.



Sau một tuần bám các điểm trường, cô Kim Thoa cùng nhiều giáo viên quay trở về nhà thăm chồng con, gia đình. Mùa nắng không sao nhưng cứ mỗi lần trời mưa gió, việc di chuyển của mọi người gặp nhiều khó khăn do đường xá sạt lở nặng nề.



Các giáo viên thường xuyên lội bùn, khiên xe máy qua các điểm sạt lở. Ảnh: Kim Thoa



Cô Kim Thoa kể, chiều thứ 6 vừa qua, cô cùng 2 đồng nghiệp di chuyển từ điểm trường đến trung tâm xã để về thăm nhà ở thị trấn Bắc Trà My.



Mọi người đi được một đoạn thì đến điểm sạt lở, bùn đất nhão nhoẹt lún đến đầu gối và gần hết bánh xe máy. 3 cô giáo chưa biết xử lý ra sao thì lúc này có 2 giáo viên nam đến giúp đỡ khiên xe máy và kéo mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm.



Theo lời cô Kim Thoa, sạt lở đất đá chỉ là một trong vô vô số khó khăn mà đội ngũ giáo viên tại xã Trà Bui phải đối mặt trong nhiều năm qua.



Có thời điểm mưa bão, xã bị cô lập, các thầy cô buộc phải đánh cược mạng sống để ngồi trên những chiếc ca nô, vượt sông vào trung tâm xã dạy học.





Đôi chân lấm lem bùn đất của một giáo viên ở xã Trà Bui. Ảnh: Kim Thoa



Khó khăn là thế nhưng ai cũng lạc quan, gạt những nỗi niềm riêng để mang con chữ đến trẻ em vùng sâu vùng xa thuộc xã Trà Bui.



6 ngôi nhà ở xã Trà Bui bị lũ cuốn trôi, nhiều trường học bị tốc mái, hư hại do mưa bão. Ảnh: Le Cuong



Ông Lê Cường-Chủ tịch UBND xã Trà Bui cho biết, xã có 1 trường THCS, 2 trường tiểu học và 2 trường mẫu giáo thì phần lớn đều bị thiệt hại do mưa bão gây ra.



Chưa hết, mưa lớn trên địa bàn xã còn khiến tuyến đường độc địa vào trung tâm xuất hiện 15 điểm sạt lở gây khó khăn cho di chuyển của người dân và các thầy cô giáo.



Hiện tại chính quyền xã vẫn đang nỗ lực phối hợp với người dân tổ chức thông đường, khắc phục các thiệt hại do mưa bão gây ra.





Theo báo cáo của UBND xã Trà Bùi, mưa lớn trong những ngày qua khiến 6 căn nhà tại xã Trà Bui bị nước lũ cuốn trôi, 68 hộ gia đình có nhà bị tốc mái. Ngoài ra, một số điểm trường học, cơ sở y tế bị hư hại chưa thể khắc phục. Chính quyền xã Trà Bui đề nghị UBND huyện Bắc Trà My cùng các ngành chức năng sớm hỗ trợ kinh phí để những gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi sớm ổn định cuộc sống...



Theo Hữu Long (LĐO)