Các địa phương rà soát, kiểm tra xe ôtô đưa, đón khách du lịch

Nhiều địa phương xảy ra tình trạng các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng sử dụng xe ôtô cũ, thanh lý để chở khách du lịch nhưng không đảm bảo điều kiện để tham gia vận tải.



Hà Giang: Ô tô lao xuống vực khiến 3 người chết, 4 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn xe ôtô Uoát lao xuống vực thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang khiến 3 người tử vong tại chỗ và 4 người bị thương. (Ảnh: TTXVN phát)



Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Hà Giang làm 7 người thương vong, chiều tối ngày 10/11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có đề nghị Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn giao thông và kinh doanh vận tải đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng xe ôtô cũ, xe đã thanh lý trong hoạt động vận tải khách du lịch.



Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, hiện nay, ở nhiều địa phương xảy ra tình trạng các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng hoặc vui chơi giải trí sử dụng xe ôtô để chở khách du lịch trong những cung đường nội bộ khu du lịch (dịch vụ trải nghiệm bằng xe ôtô trên đồi cát tại Bình Thuận) hoặc trải nghiệm trên những cung đường đèo, dốc thuộc mạng lưới đường bộ công cộng.



“Nhiều phương tiện được sử dụng trong những dịch vụ này là những xe ôtô cũ, do cơ quan nhà nước hoặc lực lượng vũ trang thanh lý, đã có thời gian sử dụng lâu. Đặc biệt, có một số tổ chức, cá nhân nêu trên không đăng ký kinh doanh vận tải, phương tiện được sử dụng không đảm bảo điều kiện để tham gia kinh doanh vận tải. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, mà cụ thể là vụ việc xảy ra tại Đồng Văn, Hà Giang sáng ngày 8/11/2020 khiến 3 người chết tại chỗ, 4 người bị thương,” ông Hùng chỉ ra thực tế.



Để khắc phục hậu quả vụ việc và ngăn ngừa các vụ tai nạn giao thông tương tự, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương thực hiện rà soát, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn giao thông và kinh doanh vận tải đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng xe ôtô cũ, xe ôtô đã thanh lý trong hoạt động vận tải hành khách, hàng hoá.



Đặc biệt, theo ông Hùng, các địa phương cần rà soát, kiểm tra trong hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch hoặc vận tải nội bộ phục vụ khách du lịch bên trong khu du lịch hoặc trên đường giao thông công cộng, bảo đảm các hoạt động vận tải khách du lịch phải tuân thủ đúng các quy định pháp luật về an toàngiao thông cũng và kinh doanh vận tải khách du lịch; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.



Với vụ tai nạn giao thông xe ôtô Uoát lao xuống vực tại Hà Giang, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang chỉ đạo cơ quan chức năng tỉnh và huyện khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm trách nhiệm của lái xe và chủ sở hữu xe ôtô biển kiểm soát 23A-071.95 theo quy định pháp luật.



Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần xác minh trách nhiệm lái xe và chủ xe là thực hiện hoạt động vận chuyển hành khách nội bộ (không thu tiền trực tiếp) hay hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trái quy định pháp luật, dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; xem xét trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan, báo cáo Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia.



Sở Giao thông Vận tải chủ trì, kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh có sử dụng xe ôtô để đưa, đón khách du lịch trên địa bàn tỉnh, yêu cầu chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải khách du lịch trên địa bàn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông và kinh doanh vận tải.



Như Vietnam+ đưa tin, khoảng 10 giờ 30 ngày 8/11/2020, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xe ôtô biển kiểm soát 23A-071.95 đã lao xuống vực, khiến 3 người chết tại chỗ, 4 người bị thương.



Theo thông tin ban đầu những người ngồi trên xe là khách du lịch (trừ lái xe) tại Khu Nghỉ dưỡng Trường Xuân (Đồng Văn, Hà Giang), thuê xe của Khu nghỉ dưỡng để tham quan, du lịch trên cung đường từ Đồng Văn đi Mèo Vạc.



Báo cáo của Sở Giao thông vận tải Hà Giang cho thấy, xe ôtô 23A-071.95 chưa đăng ký tham gia kinh doanh vận tải và chưa từng được cấp phù hiệu kinh doanh vận tải.

Theo Việt Hùng (Vietnam+)