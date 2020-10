Top 6 ngành học có điểm chuẩn cao nhất năm 2020

Ngành Hàn Quốc học, Công nghệ thông tin, Ngành Báo chí - Truyền thông... là những ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2020.



Chọn ngành học đáp ứng nhu cầu xã hội

Nhiều ngành học có điểm chuẩn cao chót vót. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn.



Ngành Hàn Quốc học



Năm nay, ngành Hàn Quốc học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy mức điểm chuẩn tuyệt đối là 30 điểm.



Đây là năm đầu tiên ngành Hàn Quốc học tuyển sinh riêng biệt bởi trước đó, đây chỉ là một ngành học thuộc khoa Đông Phương học của trường. Lí do ngành Hàn Quốc học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội có điểm chuẩn cao như vậy là do chỉ tiêu tuyển sinh chỉ có 50 sinh viên, trong đó đã có 30 được xét tuyển theo phương thức riêng. Do đó, 20 chỉ tiêu còn lại sẽ dành cho những em đạt điểm thi THPT ở mức rất cao và cả những học sinh có điểm ưu tiên, điểm cộng khu vực...



Ngành Công nghệ thông tin



Vài năm trở lại đây, ngành Công nghệ thông tin luôn là một trong những ngành được nhiều thí sinh lựa chọn. Do vậy, ngành Công nghệ thông tin trường có mức điểm chuẩn cao nhất tại các trường có đào tạo ngành học này.



Điểm chuẩn đại học 2020 tăng cap kỷ lục khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn.



Năm 2020, ngành Công nghệ thông tin: Khoa học máy tính của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có mức điểm chuẩn là 29,94. Đây cũng là mức điểm chuẩn cao nhất của trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2020. Các ngành cùng thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin của trường cũng đều lấy điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên.



Tương tự, nhóm ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng lấy điểm chuẩn ở mức 28,1 điểm.



Ngành Báo chí - Truyền thông



Năm nay, các ngành Báo chí - Truyền thông bất ngờ lọt top những ngành học có điểm chuẩn đại học cao nhất. Khoa Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy 28,5 điểm. Tương tự, Khoa Báo chí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lấy mức điểm chuẩn là 27,5.



Còn đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ngành Truyền thông marketing có điểm chuẩn là 36,75 (trên thang điểm 40). Như vậy, có những thí sinh được 9 điểm/ môn cũng không thể đỗ những ngành học này.



Ngành Y Đa khoa



Các ngành Y - Dược vốn luôn nằm trong top những ngành có điểm chuẩn cao chót vót, đặc biệt là ngành Y Đa khoa. Năm 2020, điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội đối với ngành Y Đa khoa là 28,9 điểm.



Trong khi đó, ngành Y Đa khoa của Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy 28,35 và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 27,5.



Ngành Ngôn ngữ



Các ngành Ngôn ngữ năm nay vẫn duy trì được sức hút, trong đó phải kể đến ngành Ngôn ngữ Anh. Ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Ngoại thương lên tới 36,42 điểm (trên thang điểm 40).



Tương tự, ngành Ngôn ngữ Anh ở Đại học Hà Nội có điểm chuẩn là 34,82 và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là 35,6. Tại Đại học Ngoại ngữ, ngành Sư phạm tiếng Anh lấy 35,83.



Ngoài ra, các ngành ngôn ngữ khác như Ngôn ngữ Hàn, Ngôn ngữ Nhật cũng có mức điểm chuẩn khá cao.



Ngành Kinh tế



Các trường kinh tế như Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân... luôn nằm trong top đầu cả nước về chất lượng đầu vào. Năm nay, điểm chuẩn nhóm ngành Kinh tế - Kinh tế Quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương là 28 điểm. Đặc biệt chuyên ngành Kinh tế đối ngoại là 28,6 điểm (đối với trụ sở Hà Nội).



Còn điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân đối với các ngành Kinh tế đều trên 27 điểm. Trong đó, điểm chuẩn ngành Kinh tế Quốc tế là 27,75 điểm.

