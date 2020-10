Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai gặp mặt cán bộ, hội viên

(GLO)- Chiều 9-10, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt gần 200 cán bộ, hội viên nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) và 75 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (27/10/1945-27/10/2020).

Những năm qua, cán bộ, hội viên ở 13 cơ sở Hội trực thuộc Hội Phụ nữ Công an tỉnh và 17 tổ chức Hội Phụ nữ Công an cấp huyện không ngừng học tập, lao động, cống hiến, đóng góp tích cực vào hiệu quả công tác ở cơ sở. Nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ trong lực lượng Công an tỉnh đã và đang đảm nhận các vị trí quan trọng ở đơn vị, phát huy tốt vai trò của mình đối với gia đình, xã hội, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ dành tặng phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Ngọc

Từ năm 2015 đến nay đã có trên 450 lượt cán bộ nữ được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác.

Hàng năm, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội hỗ trợ người nghèo, trẻ em vượt khó học giỏi ở địa bàn vùng sâu, vùng xa; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng…

VĂN NGỌC