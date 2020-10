Gia Lai: Lấy ý kiến triển khai dự án "Giảm tốc độ-Trường học an toàn"

(GLO)- Sáng 14-10, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai phối hợp với Quỹ Phòng-chống thương vong châu Á (Quỹ AIP) tổ chức chương trình “Lắng nghe ý kiến cộng đồng về cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông trường học” nhằm triển khai Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” giai đoạn II tại TP. Pleiku.





Quang cảnh chương trình. Ảnh: Hồng Thương

Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” giai đoạn II được triển khai từ tháng 7-2020 đến tháng 3-2022 do Quỹ AIP tài trợ với kinh phí trên 9,796 tỷ đồng. Tham gia dự án giai đoạn II có 26 trường tiểu học trên địa bàn TP. Pleiku. Mục tiêu của dự án là cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông xung quanh trường học để giảm tốc độ, thay đổi hành vi người tham gia giao thông; xây dựng định nghĩa “Khu vực trường học an toàn” tại các trường học trên địa bàn TP. Pleiku và giảng dạy thí điểm giáo trình điện tử an toàn giao thông tại các trường tham gia dự án…



Phát biểu tại chương trình, ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh, Trưởng ban cố vấn kỹ thuật Dự án đề nghị các đơn vị vận dụng những nội dung thực hiện đạt hiệu quả cao tại giai đoạn I vào thực hiện giai đoạn II. Ngoài những nội dung chung bắt buộc như làm gờ giảm tốc độ, biển báo hạn chế tốc độ, đơn vị tư vấn cần làm việc cụ thể với từng trường học để nghiên cứu kỹ và triển khai phù hợp, sát với tình hình của từng trường về các nội dung như: rào chắn, gia cố bãi đỗ xe, vỉa hè. Riêng đối với những vấn đề lớn nằm ngoài khả năng của dự án cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện...

