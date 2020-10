Đak Pơ: Đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ

(GLO)- Sáng 14-10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Tân An tổ chức buổi đối thoại với 68 cán bộ, hội viên phụ nữ của 10 thôn trên địa bàn xã.





Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Lan Anh

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, tại buổi đối thoại, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Tân An đã có 35 ý kiến đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các phong trào thi đua của Hội; phòng-chống bạo lực gia đình; phòng-chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em; giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng-chống tệ nạn xã hội; các giải pháp hỗ trợ sản xuất rau an toàn; hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng; việc cắm biển báo phòng tránh đuối nước; tuyên truyền tham gia bảo hiểm y tế; các giải pháp cho sinh viên ra trường chưa có việc làm…



Các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, hội viên phụ nữ đều được lãnh đạo Hội LHPN huyện Đak Pơ, Đảng ủy và UBND xã Tân An tiếp thu, giải đáp.



LAN ANH