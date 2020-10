Đại biểu HĐND huyện Ia Grai tiếp xúc, đối thoại với trẻ em

(GLO)- Ngày 16-10, Huyện Đoàn Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức chương trình “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND huyện với trẻ em” năm 2020.





Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Hà Phương

Tham dự buổi đối thoại lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể và 100 em học sinh tiêu biểu đại diện cho hơn 18.000 trẻ em của huyện.



Tại buổi đối thoại, các em học sinh đã đặt nhiều câu hỏi về những vấn đề như: an toàn giao thông, an ninh học đường; phòng-chống tai nạn thương tích, xâm hại, bạo lực trẻ em; cơ sở vật chất dạy và học; điều kiện phục vụ cho trẻ em vui chơi, giải trí; an toàn thực phẩm học đường... Những vấn đề các em nêu ra được Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể giải đáp cụ thể.



Thông qua buổi đối thoại, lãnh đạo huyện và các ban, ngành, đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của trẻ em để kịp thời có những định hướng, chủ trương phù hợp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của trẻ em.



Dịp này, lãnh đạo huyện đã trao 17 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên và đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

HÀ PHƯƠNG