An Khê: 80 học viên tham gia tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

(GLO)- Trong 2 ngày 17 và 18-10, UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) khu vực An Khê (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh) tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC-CNCH cho 80 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Gia Lai: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Ngọc Minh



Tham gia tập huấn, học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về Luật Phòng cháy, chữa cháy; một số kiến thức cơ bản về công tác PCCC-CNCH; nghiệp vụ PCCC tại cơ quan; cách phòng cháy nổ các thiết bị điện, máy biến áp; kỹ năng thoát nạn khi gặp sự cố cháy nổ; cách sử dụng, bảo quản phương tiện chữa cháy tại chỗ; cách lập phương án PCCC, xử lý tình huống cháy cụ thể.

Ngoài ra, học viên đã tham gia thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay; chữa cháy chất lỏng trong khay và sử dụng chăn ướt để chữa cháy.



Trung tá Lê Đức Hải-Phó Đội trưởng Đội cảnh sát PCCC-CNCH khu vực An Khê-cho biết: "Buổi tập huấn giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trang bị những kiến thức cơ bản về công tác PCCC, góp phần ngăn chặn các yếu tố làm phát sinh cháy, nổ; đồng thời, chủ động trong công tác PCCC, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản tại cơ quan, đơn vị và gia đình”.

NGỌC MINH