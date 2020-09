Núi cát giữa khu dân cư, chính quyền 'không biết của ai' !

Phó chủ tịch xã Tịnh Phong thừa nhận không biết núi cát tập kết từ khi nào, nguồn gốc cát ở đâu... Chủ tịch xã Tịnh Phong cũng cho biết chưa xác định ai là chủ núi cát và đang cho công an theo dõi...



Một góc bãi cát “khủng” ở thôn Phong Niên Thượng Ảnh: Phạm Anh





Ngày 27.9, Phòng TN-MT H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết tuần tới phòng sẽ kiểm tra bãi cát khủng ở xóm 6, thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong (H.Sơn Tịnh) là của ai để xử lý.

Trước đó, ở giữa xóm 6, thôn Phong Niên Thượng xuất hiện một bãi cát khủng, ước tính cả trăm ngàn khối, nhưng chính quyền không biết chủ bãi cát là ai. Ông B.X.H (70 tuổi, ở xóm 6) cho biết: “Bãi cát này xuất hiện đã nhiều tháng nay, ban đầu thì ít nhưng dần dần thì to phình ra, như một quả núi. Hằng ngày, xe chở cát lần lượt chạy vào đổ tại đây rồi quay ra”.



Theo phản ánh của người dân xóm 6, từ khi có bãi cát lớn này, cuộc sống của họ cứ nơm nớp bởi mỗi lần mưa xuống, con đường bị nhầy nhụa thêm, phần do nước mưa, phần do nước chảy nhem nhuốc từ bãi cát. Còn mỗi khi trời có gió, cát bay phủ vào nhà dân, táp lên mặt. Rồi mỗi khi máy sàng cát hoạt động tạo ra tiếng rất ồn nên người già, trẻ con khó ngủ. Một người dân lo lắng: “Mùa mưa bão đang đến, gió bấc giật mạnh sẽ thổi cát vào nhà dân ở phía nam bãi này. Rất mong chính quyền di dời bãi cát, trả lại cuộc sống bình thường cho người dân”.



Theo UBND xã Tịnh Phong, đây là bãi tập kết cát trái phép rộng hơn 2,5 ha. Khu vực này vốn là quỹ đất trồng cây lâu năm của xã Tịnh Phong, được ông Đỗ Đài Nôn (34 tuổi, ngụ thôn Phong Niên Thượng) thuê với thời hạn 5 năm (từ 7.2018 - 7.2023) với mục đích trồng cây lâu năm. Vào tháng 5.2019, ông Nôn đã tự ý san ủi khu đất để làm bãi tập kết cát. Do bãi cát gây bụi, ồn và ảnh hưởng cuộc sống người dân xung quanh, nên xã Tịnh Phong đã lập biên bản xử phạt ông Nôn 1,5 triệu đồng, yêu cầu di dời toàn bộ cát ra khỏi khu vực, trả lại hiện trạng đất ban đầu.



Tuy nhiên, được một thời gian thì bãi cát nói trên khôi phục và hoạt động vận chuyển, chứa cát, sàng lọc cát còn quy mô hơn trước. Đáng nói là bãi cát chỉ cách trụ sở xã vài ki lô mét, nhưng UBND xã Tịnh Phong không có động thái gì xử lý. Đến khi nghe dân phản ánh, UBND xã mới kiểm tra và lập biên bản hiện trường ngày 12.9. Theo đó, bãi cát được xác định là trên diện tích đất do ông Nôn thuê, số cát đang tập kết khoảng 100.000 m3. Tuy nhiên, ông Nôn nói rằng cát này do người khác thuê tập kết tại đây, còn chủ là ai thì ông không biết.



Bà Đào Thị Xuân Thủy, Phó chủ tịch UBND xã Tịnh Phong, cũng thừa nhận là không biết bãi cát tập kết từ khi nào, nguồn gốc cát ở đâu và chủ bãi cát là ai (!?). Đến chiều 26.9, ông Nguyễn Hải Kiên, Chủ tịch UBND xã Tịnh Phong, cho biết vẫn chưa xác định ai là chủ bãi cát và đang cho công an theo dõi để nắm bắt!



Trao đổi với PV Thanh Niên về vụ việc lạ lùng trên, ông Nguyễn Trung Thành, Phó phòng TN-MT H.Sơn Tịnh, cho biết hiện có nhiều doanh nghiệp tập kết cát trên địa bàn và các xã đã báo cáo rõ tên doanh nghiệp thuê đất để tập kết cát, riêng bãi cát ở xóm 6, thôn Phong Niên Thượng thì chưa nghe xã Tịnh Phong báo cáo, và đến nay cũng không biết doanh nghiệp nào thuê đất tập kết cát ở đó. “Tuần tới, chúng tôi sẽ kiểm tra xem bãi cát nói trên là của ai để xử lý”, ông Thành nói.

