Người dân Pleiku đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

(GLO)- Sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đời sống văn hóa không ngừng được cải thiện.





Phường Yên Đổ là điển hình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Để phong trào đi vào thực tiễn cuộc sống, phường Yên Đổ đã đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào này gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó, phường xác định trọng tâm là xây dựng các tổ dân phố xanh-sạch-đẹp, hướng đến văn minh hiện đại.

Nhà rông làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Phạm Ngọc



Ông Đặng Ngọc Thắng-Chủ tịch UBND phường Yên Đổ-cho hay: Sau 20 năm thực hiện phong trào, nhiều truyền thống tốt đẹp được gìn giữ, phát huy, lối sống mới từng bước được hình thành. Đến nay, 98% đường hẻm được bê tông hóa, nhựa hóa; các làng, tổ dân phố đều có nơi sinh hoạt, hội họp; 97% đường hẻm có điện chiếu sáng; diện mạo, cảnh quan môi trường ngày càng khởi sắc; hàng năm có trên 95% số hộ đạt gia đình văn hóa… Những kết quả của phong trào đã góp phần tích cực xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.



Tại phường Hội Thương, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Bà Võ Thị Hằng-Chủ tịch UBND phường-cho hay: Những năm qua, các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa phát triển mạnh, gắn liền với xây dựng tổ dân phố vững mạnh toàn diện, xây dựng đô thị văn minh. Đến nay, toàn phường có 2.160/2.226 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 97%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46%; trên 90% tuyến đường trong khu dân cư được thu gom rác thải; ý thức của người dân về vệ sinh môi trường được nâng cao.



Đánh giá về hiệu quả phong trào, ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku-cho rằng: Thông qua phong trào, các địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước tại các khu dân cư. Hiện nay, 100% thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn thành phố đã có điểm sinh hoạt cộng đồng và phòng họp dân; phong trào thể dục thể thao, văn hóa-văn nghệ được duy trì và phát triển. Toàn thành phố có 51.178 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tăng 63% so với năm 2001; 95% thôn, làng, tổ dân phố văn hóa; 96% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 8/8 xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đặc biệt, tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào, các xã, phường đã bình chọn và biểu dương khen thưởng 1.365 gia đình văn hóa tiêu biểu. Nhiều ban vận động và gia đình đã có những đóng góp tích cực, là hạt nhân của phong trào ở khu dân cư, góp phần không nhỏ để thành phố được công nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh.



“Để phong trào lan tỏa sâu rộng, thành phố sẽ chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị, phát triển văn hóa nông thôn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, hoàn thiện và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, qua đó tạo điều kiện để người dân nâng cao mức hưởng thụ, tham gia sáng tạo sản phẩm văn hóa; hướng đến xây dựng thành phố và con người Pleiku thân thiện, văn minh, hiện đại”-ông Hà thông tin.

PHẠM NGỌC