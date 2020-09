Kông Chro: Tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã

(GLO)- Sáng 14-9, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai), Công an huyện đã khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ Công an xã năm 2020.

Tham dự lớp tập huấn có 93 học viên là Phó Trưởng Công an và Công an viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại lớp tập huấn, học viên được tiếp thu các chuyên đề về: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng Công an xã; các kỹ năng giải quyết công việc...

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Thành Công

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tá Đinh Văn Dũng-Trưởng Công an huyện yêu cầu lực lượng Công an xã tiếp tục ổn định tư tưởng, an tâm công tác trong giai đoạn sắp xếp, bố trí Công an xã chính quy. Thông qua lớp huấn luyện, mỗi cán bộ Công an xã cần nắm vững về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tham mưu với cấp ủy, chính quyền, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

THÀNH CÔNG