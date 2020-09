Khảo sát đánh giá chỉ số DDCI năm 2020: Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng

(GLO)- Từ đầu tháng 9, việc khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ngành và địa phương (DDCI) năm 2020 đã được tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện. Lần khảo sát thứ 2 này được bổ sung thêm một số sở, ngành, địa phương nhằm từng bước cải thiện môi trường đầu tư.





Hội nghị công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số DDCI năm 2019. Ảnh: Hà Duy

Năm 2020 là năm thứ 2 Gia Lai triển khai đánh giá chất lượng năng lực điều hành của các sở, ngành và địa phương thông qua bộ chỉ số DDCI. Đã có 3.496 phiếu khảo sát được gửi đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trong toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Tuấn-Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh-cho biết: “Bưu điện tỉnh là đơn vị chịu trách nhiệm phát phiếu khảo sát tới tận tay các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh, sau đó thu hồi lại và chuyển qua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Hiệp hội sau khi tổng hợp hết tất cả các phiếu sẽ chuyển cho Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) để tổng hợp đánh giá”.



Tính đến thời điểm này, tất cả các phiếu khảo sát đã được phát đến các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Năm nay, ở nhóm đánh giá các sở, ban, ngành, việc khảo sát DDCI được triển khai ở 17 đơn vị, tăng 3 đơn vị so với năm 2019. Các đơn vị được bổ sung năm 2020 gồm: Công an tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.



Năm 2020, tỉnh triển khai đầy đủ tại 17 huyện, thị xã, thành phố; tăng 5 huyện so với năm 2019. Các huyện được bổ sung gồm: Đak Pơ, Ia Pa, Mang Yang, Phú Thiện và Kông Chro. Theo ông Hồ Phước Thành-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, việc làm này nhằm đảm bảo công bằng giữa các địa phương.

Huyện Chư Prông nỗ lực cải cách hành chính nhằm nâng cao chỉ số DDCI năm 2020. Ảnh: Hà Duy



Theo báo cáo DDCI năm 2019, ở nhóm đánh giá các sở, ban, ngành, 3 đơn vị có vị trí cao nhất lần lượt là: Bảo hiểm Xã hội tỉnh (70,57 điểm), Cục Thuế tỉnh (70,55 điểm), Sở Kế hoạch và Đầu tư (70,23 điểm). Ở nhóm đánh giá cấp huyện, 3 địa phương có vị trí cao nhất lần lượt là: Đức Cơ (69,72 điểm), TP. Pleiku (67,21 điểm), thị xã Ayun Pa (64,46 điểm).

Bên cạnh việc bổ sung thêm đối tượng đánh giá thì một số tiêu chí đánh giá về phối hợp, hợp tác giải quyết công việc doanh nghiệp của các đơn vị trong chỉ số thành phần chi phí thời gian cũng được bổ sung thêm. Qua kết quả khảo sát, xếp hạng chỉ số DDCI tỉnh Gia Lai năm 2019, VCCI Đà Nẵng nhận thấy việc phối hợp xử lý công việc giữa các đơn vị ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian giải quyết công việc, thủ tục hành chính của doanh nghiệp, do đó bổ sung thêm tiêu chí đánh giá về phối hợp, hợp tác giải quyết công việc doanh nghiệp của các đơn vị trong chỉ số thành phần chi phí thời gian. Trong chỉ số thành phần, tính minh bạch, thay tiêu chí “Sự hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc các công việc liên quan tới các sở, ngành/địa phương” bằng tiêu chí “Thái độ của cán bộ khi cung cấp thông tin cho doanh nghiệp”.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tuấn thông tin thêm: “Dự kiến, đến cuối tháng 9-2020, tất cả các phiếu khảo sát sẽ được thu lại và chuyển cho VCCI Đà Nẵng. Kết quả sẽ công bố ngay trong năm chứ không để qua năm sau như năm 2019”.

HÀ DUY