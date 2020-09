Hai công nhân thiệt mạng trong lúc bốc vác hàng đưa lên toa xe lửa

Trong lúc bốc vác hàng từ trong kho đưa lên toa xe lửa, bất ngờ các bao phân bón đổ sập đè 3 công nhân khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.





Hiện trường vụ việc - Ảnh: CTV





Ngày 13.9, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động xảy ra ở kho hàng hóa tại ga Sóng Thần (TP.Dĩ An, Bình Dương) làm 2 công nhân tử vong, 1 công nhân bị thương.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 12.9, anh Trần Văn Hải (30 tuổi, ngụ Nghệ An), ông Nguyễn Văn Rự (49 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng 5 công nhân khác bốc vác những bao phân bón từ trong kho nói trên để đưa lên toa xe lửa.



Trong lúc đang lấy những bao phân bón xếp thành từng đống cao thì bất ngờ những bao phân bị đổ sập đè lên 3 công nhân. Những người còn lại may mắn chạy thoát.



Vụ việc xảy ra làm 2 công nhân là anh Hải và ông Rự bị các bao phân bón đè chết tại chỗ. Anh Lê Văn Thường (37 tuổi, ngụ Thanh Hóa) bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.



Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này.

Theo ĐỖ TRƯỜNG (thanhnien)