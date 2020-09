Gia Lai: Phòng tránh tai nạn đuối nước trẻ em

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có Công văn số 1929/UBND-KGVX về tăng cường công tác phòng-chống đuối nước trên địa bàn tỉnh.





Phát triển các mô hình dạy bơi cho trẻ em và điểm vui chơi an toàn ở môi trường nước là giải pháp hiệu quả để phòng tránh đuối nước. Ảnh: Thanh Nhật

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân về phòng-chống đuối nước trẻ em.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng-chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, khu dân cư; giáo dục, vận động gia đình thường xuyên quan tâm giám sát, nhắc nhở trẻ em, tránh nguy cơ tai nạn thương tích đuối nước. Tiếp tục hướng dẫn triển khai kiểm tra việc thực hiện xây dựng ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn, phòng-chống tai nạn thương tích trẻ em...



Các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác truyền thông phòng-chống tai nạn đuối nước ở trẻ em. Triển khai việc rà soát, phát hiện kịp thời các đồ dùng, công trình chứa nước, các khu vực hố nước, hồ ao, sông ngòi, vùng nước sâu nguy hiểm thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Quan tâm mở rộng việc dạy kỹ năng an toàn phòng-chống tai nạn thương tích, phòng tránh đuối nước, dạy bơi an toàn cho trẻ em. Vận động các gia đình chủ động đưa con đi học kỹ năng an toàn trong môi trường nước...

THANH NHẬT