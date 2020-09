Gia Lai có 1 dự án khởi nghiệp của phụ nữ vào vòng thi cấp vùng

(GLO)- Với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo-kết nối thành công”, ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức đã thu hút 922 dự án của phụ nữ trong cả nước gửi tham dự, tăng 181 dự án so với năm 2019.



Dự án “Sản xuất rau an toàn gắn với phát triển du lịch cộng đồng” của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ An Nhiên (xã An Trung, huyện Kông Chro) do chị Trần Thị Tầm làm chủ nhiệm. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai có 11 đề xuất ý tưởng tham gia cuộc thi. Kết quả, 1 dự án lọt vào vòng thi cấp vùng là “Sản xuất rau an toàn gắn với phát triển du lịch cộng đồng” của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ An Nhiên (xã An Trung, huyện Kông Chro) do chị Trần Thị Tầm làm chủ nhiệm.

NGUYÊN BÌNH