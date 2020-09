Đak Đoa: Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho hơn 1.670 học sinh

(GLO)- Ngày 28-9, tại Trường THCS Trần Phú, Trường Tiểu học số 1 và số 2 Kdang (xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), Huyện Đoàn Đak Đoa, Công an huyện phối hợp với Đoàn xã tổ chức tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và học sinh năm 2020. Tham gia buổi tuyên truyền có 75 giáo viên, đoàn viên, thanh niên và hơn 1.670 học sinh.





Quang cảnh buổi tuyên truyền. Ảnh: Hà Phương

Tại chương trình, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện đã tuyên truyền, giáo dục về việc xây dựng văn hóa giao thông; phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ đủ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển xe mô tô khi chưa đủ điều kiện; phòng-chống ùn tắc giao thông cổng trường, xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông...



HÀ PHƯƠNG