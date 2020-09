Công an TP. Pleiku xuất quân đảm bảo an ninh trật tự dịp Quốc khánh 2-9

(GLO)- Tối 1-9, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức xuất quân tuần tra đảm bảo an ninh trật tự dịp Quốc khánh 2-9 và Đảng hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).



Công an TP. Pleiku phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh tổ chức tuần tra. Ảnh: Văn Ngọc

Theo Thượng tá Phan Nhật Toàn-Trưởng Công an TP. Pleiku, từ ngày 1 đến 30-9, các lực lượng của Công an thành phố sẽ phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) tổ chức 3 tổ tuần tra từ 20 giờ tới 23 giờ hàng ngày.

Các tổ công tác này tập trung tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm về an ninh trật tự, các tuyến có nhiều nhà hàng, quán karaoke, quán internet, các ngã ba, ngã tư… thường tụ tập nhiều người vào ban đêm. Qua đó nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ; chủ động phương án phòng-chống cháy nổ; đảm bảo an ninh, an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm.

VĂN NGỌC