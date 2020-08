Thực hiện giai đoạn 2 dự án "Giảm tốc độ - Trường học an toàn" tại TP. Pleiku

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1656/UBND-NC ngày 12-8-2020 về triển khai thực hiện giai đoạn II Dự án “Giảm tốc độ - Trường học an toàn” và đặt biển báo tốc độ tối đa cho phép qua khu vực trường học trên địa bàn TP. Pleiku.

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với UBND TP. Pleiku và các sở, ngành, cơ quan đơn vị liên quan tham mưu trình UBND tỉnh tiếp nhận giai đoạn II Dự án “Giảm tốc độ - Trường học an toàn” do Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á tài trợ (theo đề nghị của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia và các cơ quan liên quan). Đồng thời, tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định, phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền về Dự án trong quá trình thực hiện.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo UBND TP. Pleiku ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của thành phố để cải tạo hạ tầng, nâng cao khả năng an toàn đường bộ qua các trường học, đảm bảo sự tham gia của địa phương vào Dự án. Trước mắt lựa chọn một số trường tiểu học để triển khai thực hiện, cùng với hợp phần cải tạo hạ tầng khu vực trường học thuộc giai đoạn II Dự án “Giảm tốc độ - Trường học an toàn”.

Thành phố Pleiku sẽ hạn chế tốc độ tham gia giao thông qua các trường học trong ở các khung giờ học sinh đến trường và tan trường. Ảnh: Thanh Nhật

UBND tỉnh đồng ý cho phép thực hiện đặt biển báo tốc độ tối đa cho phép tham gia giao thông (trên đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương) qua khu vực các trường học giáo dục phổ thông tại TP. Pleiku vào các khung giờ cao điểm học sinh đến trường và tan trường. Cụ thể trên đường đôi có giải phân cách giữa và đường một chiều có từ 2 làn xe cơ giới trở lên với tốc độ không quá 40km/h. Trên đường hai chiều không có giải phân cách giữa và đường một chiều có làn xe cơ giới được hạn chế tốc độ không quá 30km/h. Biển báo hạn chế tốc độ phải được đặt tại các vị trí dễ quan sát để lái xe tuân thủ và phải lắp đầy đủ biển báo, vạch sơn, gờ giảm tốc và các báo hiệu khác phù hợp với điều kiện đường giao thông trên đoạn tuyến qua khu vực có trường học và theo thời gian trong ngày (ở các khung giờ học sinh đến trường và tan trường). Đồng thời phải có biển báo hiệu khu vực có trường học.

UBND tỉnh giao UBND thành phố khảo sát cụ thể, tổ chức thực hiện bảo đảm phù hợp với thực tế. Đồng thời theo dõi đánh giá để kịp thời điều chỉnh khắc phục những bất cập (nếu có), xây dựng và ban hành mô hình mẫu về khu vực trường học an toàn giao thông trên địa bàn TP. Pleiku. Đối với đoạn tuyến qua khu vực các trường tiểu học tham gia giai đoạn II Dự án “Giảm tốc độ - Trường học an toàn”, việc đặt biển báo hạn chế tốc độ được thực hiện theo hợp phần cải tạo hạ tầng đường bộ của Dự án...

THANH NHẬT