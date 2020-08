Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng

(GLO)- Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Đại tá Rah Lan Lâm-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng đang sinh sống tại TP. Pleiku gồm: mẹ Rơh Mah Myơr (89 tuổi, xã Ia Kênh), mẹ Nguyễn Thị Mười (100 tuổi, phường Ia Kring) và mẹ Lê Thị Kiệt (100 tuổi, phường Thống Nhất). Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Kpă Tít (xã Đất Bằng) và thân nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ksor Ôi (xã Krông Năng, huyện Krông Pa).

Đại tá Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh (thứ 3 từ phải sang) thăm thân nhân gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ksor Ôi (xã Krông Năng, huyện Krông Pa). Ảnh: Hữu Trường

Dịp này, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn TP. Pleiku và huyện Chư Sê. Đại tá Lê Văn Hà, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn và Thượng tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà và động viên các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại thị xã An Khê và các huyện: Kông Chro, Đak Đoa, Chư Păh và Ia Grai.

HỮU TRƯỜNG