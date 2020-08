(GLO)- Những ngày hè ít ỏi là quãng thời gian quý giá để giáo viên nghỉ ngơi, quan tâm chăm sóc gia đình. Thế nhưng, không ít thầy-cô giáo ở Gia Lai lại đang dùng kỳ nghỉ hè để làm những việc có ích cho cộng đồng.

Với mong muốn đồng hành cùng các y-bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19, một nhóm giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh đã chung tay thực hiện dự án “Chiếc mũ yêu thương”. Chỉ sau một thời gian ngắn, việc làm này đã thu hút nhiều người tham gia và tạo được hiệu ứng tích cực.

Cuộc chiến không của riêng ai

Đại dịch Covid-19 đã và đang diễn biến hết sức phức tạp. Tại các bệnh viện, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch đã không quản khó khăn, nguy hiểm để chung tay bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đồng.

Với mong muốn giúp các y-bác sĩ có thêm dụng cụ bảo hộ trong quá trình khám-chữa bệnh, 2 cô giáo Võ Thị Thu Diễm (Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) và Nguyễn Thị Kim Ngân (Trường Mầm non Hoa Hồng, phường Hội Thương, TP. Pleiku) đã lên ý tưởng về dự án “Chiếc mũ yêu thương”. Đây là những chiếc mũ có khả năng ngăn giọt bắn, góp phần phòng-chống dịch bệnh. Thông qua hành động này, các cô giáo muốn nhắn nhủ các thông điệp: Đẩy lùi Covid-19 là cuộc chiến không của riêng ai! Bảo vệ các bác sĩ chính là bảo vệ tất cả chúng ta!

Giáo viên Trường Mầm non Hướng Dương (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) ra TP. Pleiku làm mũ ngăn giọt bắn để tặng các y-bác sĩ phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Hồng Thi

“Dù ở tỉnh ta chưa có trường hợp nào mắc Covid-19 nhưng số lượng người phải cách ly theo dõi không phải là ít. Do đó, các y-bác sĩ làm nhiệm vụ phòng-chống dịch cũng cần được trang bị dụng cụ bảo hộ cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Sau khi tìm hiểu nhu cầu về việc sử dụng mũ ngăn giọt bắn tại các bệnh viện ở TP. Pleiku, tôi và Ngân tự góp tiền rồi cùng 2 người bạn cũng là giáo viên mầm non ở huyện Chư Prông bắt tay triển khai dự án. Tất cả vật liệu dùng làm mũ đều tương đối dễ tìm mua tại các cửa hàng văn phòng phẩm, nhà sách trên địa bàn. Sản phẩm này cũng có thể sử dụng nhiều lần sau khi sát khuẩn bề mặt”-cô Diễm chia sẻ.

Ban đầu, sản phẩm ra đời chưa đạt yêu cầu, phải nhiều lần bỏ đi làm lại. Thế nhưng, các cô giáo không hề nản chí. Vừa làm, họ vừa rút kinh nghiệm và sáng tạo thêm các chi tiết phụ để chiếc mũ có thể dễ dàng đội và đem lại hiệu quả tối ưu cho người sử dụng. Chỉ trong vòng 2 ngày, 500 chiếc mũ ngăn giọt bắn đã được các cô hoàn thành và trao tặng cho các y-bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Những chiếc mũ ngăn giọt bắn được sắp xếp cẩn thận trước khi trao cho các bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Giang

Bác sĩ Sô Song Hương Ly-Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: “Trong đợt dịch bùng phát lần này, Khoa tiếp nhận rất nhiều người trở về từ vùng dịch Đà Nẵng. Ngoài ra, những người đi về từ Quảng Nam hay các vùng biên giới cần lấy mẫu xét nghiệm, cách ly 14 ngày cũng không ít. Để đảm bảo an toàn trong phòng dịch cho đội ngũ y-bác sĩ, ngoài khẩu trang y tế chuyên dụng thì chiếc mũ ngăn giọt bắn là rất cần thiết. Tuy nhiên, vật dụng bảo hộ này hiện thiếu khá nhiều. Do đó, khi được các cô giáo gửi tặng mũ ngăn giọt bắn, chúng tôi rất xúc động bởi nhận thấy mình không đơn độc trong cuộc chiến này. Mũ được làm khá chắc chắn, an toàn và có tính thẩm mỹ cao. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến tấm lòng của các cô và những người đã ủng hộ, giúp sức làm nên món quà ý nghĩa này”.

Lan tỏa hành động đẹp

Với thông điệp “Đẩy lùi Covid-19 là cuộc chiến không của riêng ai”, việc làm của các cô giáo đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, chung tay của nhiều đồng nghiệp và Mạnh Thường Quân trong tỉnh. Từ 4 thành viên ban đầu, chỉ trong thời gian ngắn, số thành viên trong nhóm đã tăng lên 12 người là giáo viên đến từ nhiều trường mầm non trong tỉnh.

Vừa nhanh tay dán keo cho chiếc mũ, cô Lê Thị Thu Nguyệt-giáo viên Trường Mầm non Hướng Dương (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) vừa vui vẻ nói: “Nhà cách TP. Pleiku hơn 30 km nên tôi phải dậy thật sớm sắp xếp việc gia đình, lo cho con nhỏ rồi mới chạy xe máy ra đây làm mũ cùng mấy chị em. Đây có lẽ là một mùa hè đặc biệt với ngành Giáo dục nói chung và giáo viên chúng tôi nói riêng. Dù thời gian được nghỉ khá ít ỏi nhưng khi dùng nó để làm công việc ý nghĩa này, tôi thấy rất vui”.

Những chiếc mũ ngăn giọt bắn được trao cho các y-bác sĩ Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Giang

Với cô Đinh Thị Hoa-giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, đây cũng là một mùa hè vô cùng thú vị. Thay vì dành khoảng thời gian này để nghỉ ngơi bên gia đình, cô Hoa lại tranh thủ tham gia làm mũ ngăn giọt bắn phòng dịch tặng các y-bác sĩ. Với đôi tay khéo léo, những chiếc mũ chống giọt bắn chắc chắn, an toàn nhanh chóng được cô Hoa hoàn thành.

“Tôi tham gia hoạt động này vì thấy đây là một việc làm hay. Tôi rất cảm ơn cô Diễm, cô Ngân và các đồng nghiệp trẻ khác đã khởi xướng dự án để có cơ hội góp sức, chung tay cùng tất cả mọi người đẩy lùi dịch bệnh”-cô Hoa bày tỏ.

Không thể trực tiếp tham gia làm mũ ngăn giọt bắn phòng dịch cùng các cô giáo, nhiều người đã chọn cách đồng hành cùng dự án này bằng việc ủng hộ kinh phí. Chị Dương Thị Thanh Nga (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) tâm sự: “Tôi vô cùng khâm phục tấm lòng của các cô giáo khi hy sinh nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để chung tay phòng-chống dịch bệnh. Do đó, khi có người đứng ra kêu gọi một nguồn kinh phí nhỏ để hỗ trợ các cô, tôi liền tham gia ngay”.

Trong đợt thứ hai, nhóm đã làm được thêm 1.000 chiếc mũ ngăn giọt bắn để tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Gia Lai. “Thời gian đến, chúng tôi tiếp tục mở rộng dự án để trao tặng cho các bệnh viện tuyến huyện và trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh; đồng thời sẵn sàng hỗ trợ nguyên-vật liệu cho các nhóm từ thiện làm mũ ngăn giọt bắn tại những vùng dịch trên cả nước để chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19”-cô Diễm cho hay.

NGUYỄN GIANG-MỘC TRÀ