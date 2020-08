Gia Lai: Đại lễ Vu lan đơn giản, gọn nhẹ để phòng dịch Covid-19

(GLO)- Lời Tòa soạn: Nhân dịp Đại lễ Vu lan Phật lịch 2564-Dương lịch 2020, phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc phỏng vấn Thượng tọa Thích Giác Hiền-Phó Trưởng ban Trị sự, kiêm Trưởng ban Văn hóa Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh một số nội dung liên quan.



* P.V: Xin Thượng tọa cho biết Đại lễ Vu lan năm nay có gì khác so với mọi năm?



- Thượng tọa THÍCH GIÁC HIỀN: Mùa Vu lan diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến tại một số địa phương trong cả nước. Theo đó, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về Đại lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2564-Dương lịch 2020 đảm bảo phù hợp với diễn biến của dịch bệnh.



Đối với Gia Lai, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chưa đủ điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức lễ Vu lan theo hình thức online. Tuy nhiên, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng đã có hướng dẫn các chùa, tịnh xá và tăng ni, phật tử tổ chức lễ đơn giản, gọn nhẹ gắn với các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật



Tùy theo điều kiện, mỗi chùa, tịnh xá đều tiến hành nghi lễ Vu lan trang nghiêm theo truyền thống Phật giáo. Tuy nhiên, các khóa lễ được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, chủ yếu là các vị tăng ni tại chùa và đại diện phật tử tham gia, hạn chế tập trung đông người. Bà con phật tử và người dân nếu có điều kiện đến chùa, vẫn tùy nghi về mặt thời gian, đảm bảo giãn cách, đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp sát khuẩn phòng dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng khuyến cáo bà con phật tử chủ động lễ Phật và cầu nguyện Vu lan tại gia đình.



* P.V: Thượng tọa có thể đề cập về phương diện báo hiếu tứ ân của Phật giáo?



- Thượng tọa THÍCH GIÁC HIỀN: Hàng năm, Đại lễ Vu lan thường được tổ chức sau mùa an cư kiết hạ của tăng ni. Mùa Vu lan không chỉ đối với tăng ni và phật tử mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam. Dịp rằm tháng 7 Âm lịch, Đại lễ Vu lan đã ăn sâu vào nếp sống gia đình của người Việt và trở thành nét đẹp văn hóa.



Theo quan niệm của Phật giáo, sự báo hiếu đúng đắn không chỉ dừng ở Đại lễ Vu lan. Báo hiếu có nhiều cách, nhưng không ngoài hai phương diện là vật chất và tinh thần. Dù ở thời nào thì đạo hiếu cũng được đề cao, gìn giữ và phát huy như tài sản quý của dân tộc. Đó còn là căn bản của luân thường đạo lý, là văn hóa ứng xử của con người nên cần được mỗi gia đình quan tâm duy trì giáo dục thường xuyên. Đại lễ Vu lan báo hiếu tứ ân trong Phật giáo còn thể hiện tinh thần biết ơn về ân đức của Đức Phật đã cho nhân loại phương pháp hóa giải khổ đau, công ơn của Tổ quốc và các thế hệ cha ông, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho quê hương đất nước được hòa bình, cuộc sống mọi người được ấm no.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh kêu gọi các chùa, tịnh xá và tăng ni, phật tử quan tâm các hoạt động từ thiện xã hội giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Nhật



* P.V: Thượng tọa có điều gì muốn nhắn gửi nhân dịp Vu lan?



- Thượng tọa THÍCH GIÁC HIỀN: Mùa Vu lan diễn ra trong thời điểm kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Trước hết, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh mong rằng, toàn thể tăng ni và phật tử luôn làm tròn nghĩa vụ của người công dân với Tổ quốc, sống “Tốt đời-Đẹp đạo”, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật và đường hướng “Đạo pháp-Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” do Trung ương Giáo hội đề ra, góp phần xây dựng quê hương đất nước và Giáo hội ngày càng vững mạnh. Đồng thời, phát huy giá trị nhân văn sâu sắc của mùa Vu lan báo hiếu tứ ân, cũng như giá trị đạo đức và văn hóa Phật giáo vào giáo dục đời sống, đạo đức gia đình, rèn luyện bản thân.



Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh kêu gọi các chùa, tịnh xá và tăng ni, phật tử toàn tỉnh chấp hành tốt các quy định của Chính phủ và địa phương trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Đồng thời, quan tâm dành nguồn lực ủng hộ cho công tác phòng-chống dịch Covid-19, cũng như đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội hướng về người nghèo khó, tương thân tương ái giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn.



Kính chúc toàn thể chư tôn đức tăng, ni vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, kính chúc quý vị sức khỏe và mùa Vu lan thân tâm thường an lạc.



* P.V: Xin cảm ơn Thượng tọa!



THANH NHẬT (thực hiện)