Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi THPT Quốc gia 2020

(GLO)- Để chuẩn bị cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, Công an tỉnh GIa Lai đã chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, Công an tỉnh đã có kế hoạch triển khai nhiệm vụ cụ thể đến các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương, trong đó chú trọng đến khâu đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác tổ chức kỳ thi. Lực lượng Công an sẽ tham gia bảo vệ, giám sát quá trình giao, nhận, vận chuyển, bảo quản đề thi, quá trình in sao đề thi, quá trình coi thi, bảo quản bài thi, quá trình làm phách bài thi tự luận, quá trình chấm thi và chấm phúc khảo.

Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của Covid-19 trên cả nước, Công an tỉnh đã chủ động phân công lực lượng, phương tiện, có phương án cụ thể để sẵn sàng ứng phó với nhiều tình huống có thể xảy ra. Từng tổ công tác tại các điểm thi sẽ phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 như hạn chế tiếp xúc, giữ khoảng cách theo quy định, không tập trung đông người cùng một lúc, đeo khẩu trang và sử dụng dung dịch sát khuẩn khi thực hiện nhiệm vụ… nhằm đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi vừa đảm bảo phòng-chống dịch hiệu quả.

Lực lượng Công an sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài ra, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng cần bám sát tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các thiết bị, vật dụng trái phép vào phòng thi, nhất là các thiết bị thu phát công nghệ cao sử dụng vào mục đích gian lận, tung tin không đúng sự thật về kỳ thi trên không gian mạng và xử lý kịp thời mọi hành vi tiêu cực gây hoang mang dư luận, góp phần đảm bảo kỷ cương và công bằng trong kỳ thi.

TP. Pleiku hiện là địa bàn trọng điểm với 7 điểm thi cùng 151 phòng thi. Thượng tá Lưu Đình Cảnh-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku cho biết, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi năm nay, đơn vị này đã huy động 100% quân số thường trực sẵn sàng cho mọi tình huống. Cụ thể, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự sẽ phối hợp cùng các tổ tự quản tại địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức phân luồng, giữ gìn trật tự, không để xảy ra tình trạng phức tạp về an toàn giao thông, ùn tắc giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, cổng các trường nơi tổ chức thi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Hàng đêm, Công an TP. Pleiku duy trì các tổ tuần tra vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa giữ gìn an ninh trật tự không để tình hình diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến kỳ thi.

Công an TP. Pleiku cũng phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh bố trí cán bộ, chiến sĩ tại vòng trong, vòng ngoài của Hội đồng thi nhằm đảm bảo an toàn cho các cán bộ, giáo viên coi thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm thi. Lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Pleiku sẽ tăng cường kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm xung quanh khu vực tổ chức thi, tổ chức kiểm tra với các cơ sở photocopy, yêu cầu các cơ sở này cam kết không tiếp tay cho hành vi gian lận của các thí sinh.

“Công an TP. Pleiku cũng phối hợp với các lực lượng để nắm bắt chặt chẽ các đối tượng thi hộ, gian lận thi cử nếu có để xử lý kịp thời. Lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính cũng phối hợp với Công an phường, xã kiểm tra công tác tạm trú, tạm vắng cũng như khẩn trương hỗ trợ hoàn tất các thủ tục, giấy tờ để giúp thí sinh có điều kiện tốt nhất tham gia kỳ thi. Lực lượng Cảnh sát Điều tra chủ động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tập trung cảnh báo các cơ sở lưu trú có thí sinh ở lại, phòng tránh tình trạng trộm cắp tài sản, giữ địa bàn trong sạch”-Thượng tá Lưu Đình Cảnh cho biết.

Tại thị xã Ayun Pa sẽ có khoảng gần 500 thí sinh tham gia dự thi tại 2 điểm thi là Trường THPT Lê Thánh Tông và THPT Lý Thường Kiệt. Với lượng thí sinh đông đảo cũng như phụ huynh học sinh tập trung tại các điểm thi, Công an thị xã Ayun Pa cũng đã triển khai các phương án chủ động đối phó. Thiếu tá Đào Việt Cường-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Ngoài bố trí lực lượng tại các điểm thi, các nút giao thông, đơn vị cũng tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra tai nạn giao thông hoặc các tình huống phức tạp ảnh hưởng đến kỳ thi. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ tác phong, thái độ ứng xử, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và người nhà trong mọi tình huống”.