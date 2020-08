Đại học Thái Bình Dương giảm 80% học phí cho tân sinh viên

(GLO)- Nhằm hỗ trợ tài chính cho sinh viên (SV) do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trường Đại học Thái Bình Dương (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vừa có quyết định giảm 80% học phí của năm học 2020-2021 cho tân SV chính quy và giảm 20% học phí cho SV các khóa trong năm học 2020-2021.

Tiến sĩ Phạm Quốc Lộc-Phó Hiệu trưởng Đại học Thái Bình Dương và ông Nguyễn Khắc Nguyện-Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực ACB trao học bổng cho 5 sinh viên tham gia The Next Banker 2020.



Cụ thể, Trường Đại học Thái Bình Dương giảm 80% học phí năm đầu tiên cho tân SV khóa tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 khi đóng học phí 1 lần cho cả năm học 2020-2021 và giảm 20% học phí cho SV các khóa trong năm học 2020-2021.



Sinh viên lưu ý, học phí giảm được tính dựa trên số tín chỉ của các môn học theo lộ trình mẫu của chương trình đào tạo, không bao gồm các môn học vượt, học cải thiện điểm, học lại. Trong thời gian giảm học phí, SV có học bổng được áp dụng mức học bổng dựa trên số tiền học phí còn lại phải đóng.



Bên cạnh chương trình giảm 80% học phí cho tân SV và 20% học phí cho SV các khóa trong năm học 2020-2021 vì dịch Covid-19 thì mùa tuyển sinh này, Đại học Thái Bình Dương dành hơn 300 suất học bổng có tổng trị giá trên 10 tỉ đồng cho SV trúng tuyển vào trường và có hồ sơ tham gia chương trình Học bổng Phát triển Tài năng (200 suất) hoặc Học bổng Vượt khó (100 suất). Mỗi suất học bổng có giá trị 100%, 75% hoặc 50% học phí toàn khóa học.



Nhằm hỗ trợ, động viên các bạn SV ngành Luật trong quá trình học tập với mục tiêu và lý tưởng là phụng sự công lý, Đại học Thái Bình Dương phối hợp Ban điều hành Học bổng Vì Công lý sẽ trao 10 suất học bổng trị giá 100%, 75%, hoặc 50% học phí toàn khóa học (đối với khóa tuyển sinh 2020), hoặc học phí các học phần còn lại của SV đang học ngành Luật. Đặc biệt, Thái Bình Dương là đại học đầu tiên thụ hưởng Học bổng Vì Công lý.



Sinh viên đang học tại Đại học Thái Bình Dương được thụ hưởng các gói học bổng giá trị khác như Học bổng Doanh nghiệp và Học bổng Khuyến học. Hằng năm, Đại học Thái Bình Dương phối hợp với các doanh nghiệp đối tác chiến lược xét và trao tặng Học bổng Doanh nghiệp cho các thí sinh có kết quả trúng tuyển cao nhất mỗi ngành học với trị giá tối đa 100% học phí toàn khóa. Đồng thời, SV năm cuối các ngành Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh có cơ hội thực tập với đối tác chiến lược-Ngân hàng Á Châu (ACB) trong 4 tháng khi tham gia chương trình The Next Banker. Lợi thế lớn nhất sau khi trải nghiệm The Next Banker, SV Đại học Thái Bình Dương có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của ACB mà không phải trải qua quá trình thử việc.



Và vào mỗi đầu năm học, dựa vào kết quả học tập và rèn luyện của SV, Hội đồng Học bổng nhà trường xét và trao Học bổng Khuyến học cho SV có hoàn cảnh khó khăn nhưng quyết tâm vươn lên học tập có thành tích cao. Học bổng Khuyến học có giá trị từ 25%, 50%, 75% hoặc 100% học phí của năm học.



2020 cũng là năm đầu tiên Đại học Thái Bình Dương thực hiện chiến lược mới áp dụng hệ thống tín chỉ Bắc Mỹ vào chương trình đào tạo. Theo đó, SV có cơ hội xây dựng một lộ trình học tập phù hợp với năng khiếu và sở thích, được lựa chọn chuyên ngành, ngành phụ và các môn học khai phóng độc đáo, thú vị, bổ ích cho cuộc sống, thích ứng linh hoạt với thị trường lao động liên tục biến động trong thời đại 4.0.



Thời gian dự tuyển học bổng đợt 3: Từ ngày 24-8-2020 đến 31-8-2020 (ngày công bố kết quả dự kiến 4-9-2020).



Thông tin học bổng, đăng ký trực tuyến tại: https://tbd.edu.vn/hoc-bong-tbd-2020/

BÁ NHA