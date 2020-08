Đã xác minh được chủ tài khoản Facebook bình luận cực đoan về COVID-19

Ngày 11.8, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết, đã xác minh được người sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng bình luận cực đoan về dịch bệnh COVID-19, gây bức xúc trong dư luận.





Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, nội dung bình luận của tài khoản “Huynh Nhu Nguyen” có viết: “Chết càng nhiều càng tốt, dân vn đông quá chết càng nhiều càng tốt. Tất cả các tỉnh thành corona chết càng nhiều càng vui” dưới bài viết “Bệnh nhân thứ 2 tại Việt Nam tử vong do bị nhiễm COVID-19”.



Nội dung này đã gây phẫn nộ trong dư luận, bị cộng đồng phản ứng mạnh mẽ. Sau đó, tài khoản Facebook này xóa hết nội dung bình luận và đổi tên tài khoản thành “Huynh Nhu Le”.



Lập tức, Công an quận Cái Răng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ vào cuộc xác minh, tiến hành làm việc với ông Nguyễn Văn T. (sinh năm 1977, ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) là người đứng tên tài khoản Facebook “Huynh Nhu Nguyen”.



Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. cho biết, tài khoản Facebook này do bà Dương Ngọc D. (sinh 1982, là vợ trước của ông T., ly hôn năm 2013) lập ra, lấy hình ảnh của bà Lê Hồng N. (sinh năm 1988, là vợ của ông T. hiện nay), để đăng bài viết, bình luận nội dung cực đoan trên, nhằm tạo dư luận xấu, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bà N.



Hiện bà D. không có mặt tại TP Cần Thơ, mà đang sinh sống tại thị xã Bến Cát (Bình Dương). Vì vậy, cơ quan chức năng TP Cần Thơ đang phối hợp để xử lý theo quy định của pháp luật.

https://laodong.vn/phap-luat/da-xac-minh-duoc-chu-tai-khoan-facebook-binh-luan-cuc-doan-ve-covid-19-826941.ldo

Theo TRẦN LƯU (LĐO)