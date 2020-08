Công ty Điện lực Gia Lai quan tâm an toàn lưới điện trong mùa mưa

(GLO)- Những ngày này, Công ty Điện lực Gia Lai tập trung cải tạo và hoàn thiện lưới điện, góp phần ổn định điện năng phục vụ sản xuất và sinh hoạt, đồng thời đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa.



Chỉ trong tháng 5-2020, trên địa bàn huyện Krông Pa đã xảy ra 3 sự cố về điện do thiên tai gây ra. Cụ thể, ngày 18-5, tại khu vực xã Chư Ngọc, gió mạnh kèm theo mưa đã làm ngã đổ 24 vị trí cột đường dây trung áp, gây mất điện toàn xã. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Điện lực Krông Pa đã nhanh chóng kiểm tra và cô lập đoạn sự cố khoảng cột 224-266, xuất tuyến 480 KPA và kịp thời khôi phục lưới điện, không để mất điện kéo dài. Ước tính giá trị thiệt hại khoảng 240 triệu đồng.

Công ty Điện lực Gia Lai chú trọng đầu tư nâng cấp lưới điện ở vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Hà Duy



Ngày 19-5, trên địa bàn thị trấn Phú Túc, mưa lớn kèm theo lốc đã làm ngã đổ 1 vị trí cột đường dây hạ áp, gây mất điện đối với 9 hộ khách hàng, ước thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. Vào tối 29-5, tại thôn Thành Công (thị trấn Phú Túc), đường dây trung áp đi chung cột xuất tuyến (XT 480-478 KPA), vị trí khoảng cột C72 đến cột C75 bị sét đánh đứt 3 dây bọc trung áp (XLPE AC185mm2-12,7 kV) rơi xuống đất. Ngay sau sự cố xảy ra, Điện lực Krông Pa đã huy động nhân lực tách lèo, cô lập điểm sự cố, chuyển phương thức cấp điện lại cho khách hàng. Ước thiệt hại khoảng 49 triệu đồng.



Ông Nguyễn Anh Dũng-Giám đốc Điện lực Krông Pa-cho biết: “Thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường. Do vậy, trước mùa mưa bão, đơn vị đã tiến hành kiểm tra toàn bộ lưới điện và kịp thời xử lý các sự cố. Chúng tôi cũng đã tổ chức diễn tập các tình huống giả định khi có sự cố do mưa bão gây ra. Ngoài ra, đơn vị còn chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, ứng trực 24/24 giờ và huy động tối đa nhân lực để xử lý khi có sự cố, không để xảy ra mất điện”.



Bước vào mùa mưa, Điện lực Chư Prông cũng đã triển khai nhiều hoạt động để giảm thiểu rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra. Ông Hoàng Công Tiến-cán bộ phụ trách Đội Quản lý vận hành (Điện lực Chư Prông) cho hay: “Đơn vị đang quản lý trên 500 km đường dây trung áp, hơn 250 km đường dây hạ áp với hơn 26.000 khách hàng. Địa bàn quản lý lưới điện rất rộng, bán kính cấp điện có điểm lên đến 110 km. Vì vậy, hàng năm, đơn vị đã lập các phương án quản lý vận hành, xử lý sự cố, đưa ra các kịch bản để có phương án cấp điện kịp thời”.



Theo đó, ngay từ đầu năm, Điện lực Chư Prông đã tiến hành thay hơn 6,4 km đường dây trần trung áp bằng dây bọc, bọc lèo trung áp 33 vị trí không đảm bảo khoảng cách, lắp chụp đầu cột 22 vị trí, vệ sinh hotline hơn 80 km đường dây trung áp... Ngoài ra, hàng tháng, đơn vị tiến hành kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp đúng tần suất quy định, xử lý kịp thời các vị trí khiếm khuyết trên lưới điện.

Kiểm tra an toàn lưới điện. Ảnh: Lê Nam



Công ty Điện lực Gia Lai quản lý gần 4.630 km đường dây trung áp, gần 4.800 km đường dây hạ áp và khoảng 4.600 trạm biến áp phân phối, trực tiếp cung ứng điện cho trên 408.000 khách hàng. Để đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão, ngoài chú trọng nâng cấp hạ tầng lưới điện, Công ty còn triển khai kiểm tra, xử lý, phát quang hành lang tuyến. Qua kiểm tra, toàn tỉnh có tới hơn 1.500 vị trí với tổng số 34.500 cây xanh ngoài hành lang tuyến có khả năng ngã đổ vào đường dây cần phải cắt tỉa để đảm bảo an toàn lưới điện.

Ông Nguyễn Tiến Hoàng-Phó Trưởng phòng An toàn (Công ty Điện lực Gia Lai) cho biết: Công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thông báo cho chủ hộ có cây xanh đang vi phạm an toàn hành lang tuyến biết để kịp thời xử lý, sửa chữa cho phù hợp. Hàng tháng, các đơn vị phân công cho nhóm công nhân tiến hành kiểm tra, cắt tỉa cây xanh vi phạm hành lang tuyến.



Cùng với đó, Công ty còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo đảm an toàn hành lang lưới điện, hướng dẫn sử dụng điện an toàn bằng các hình thức như phát tờ rơi, tọa đàm, hướng dẫn trực tiếp, chiếu video. “Công ty triển khai xây dựng các video, slide, hình ảnh, tờ rơi, pa nô, áp phích tuyên truyền với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu để trình chiếu tại các quầy giao dịch khách hàng của các Điện lực trực thuộc nhằm nâng cao nhận thức về an toàn điện cho khách hàng”-ông Lê Quang Trường-Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai-thông tin.

HÀ DUY-LÊ NAM