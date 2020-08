Bộ GD-ĐT đề xuất thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt để phòng, chống COVID-19

Chiều 2.8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống COVID-19. Tại cuộc họp Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có báo cáo về phương án thi tốt nghiệp THPT.



Để kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Nhiều phương án đảm bảo phòng, chống dịch cho thí sinh

Thủ tướng phát biểu mở đầu cuộc họp. Ảnh VGP/Quang Hiếu



Có khoảng 1,4 triệu người đã đến Đà Nẵng trong tháng 7



Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, những ngày gần đây, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 diễn ra ở nhiều nơi, không chỉ ở Đà Nẵng, Quảng Nam mà còn ở TPHCM, Hà Nội…



Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần kiên quyết khoanh vùng dập dịch và giãn cách xã hội ở khu vực có dịch trong cộng đồng cũng như chúng ta phải thực hiện được mục tiêu kép trong lúc toàn cầu gặp khó khăn.



Thủ tướng đánh giá cao TPHCM và Hà Nội đều kiên quyết xét nghiệm trên diện rộng, truy vết bằng công nghệ thông tin, đã kiểm soát cơ bản tình hình, Thủ tướng đặt vấn đề giãn cách xã hội sẽ được đặt ra đến đâu, như thế nào chứ không phải tất cả các khu vực đều giãn cách xã hội. Những phương thức nào chúng ta đã làm cần tiếp tục làm tốt hơn như vận động nhân dân rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, truy vết, xét nghiệm mở rộng…



Thủ tướng cũng đề nghị thảo luận về kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. “Một số ý kiến cho rằng cần dừng hẳn thi thì có đúng không trong lúc chúng ta chỉ có mấy tỉnh giãn cách xã hội, chúng ta có tổ chức kỳ thi thành mấy lần hay không”, Thủ tướng nói.



Một lần nữa Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần bảo vệ sức khỏe nhân dân nhưng không để đổ gãy kinh tế, điều này đòi hỏi chỉ đạo thật tốt để nhân dân ủng hộ, chỉ có nhân dân ủng hộ thì mới thành công.



Theo báo cáo của Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp do dịch bệnh tại Đà Nẵng có khả năng xuất hiện từ đầu tháng 7 và đã qua 4-5 chu kỳ lây nhiễm với 2 thời điểm có thể gây bùng phát dịch là từ 5 - 8.7 và từ 16-20.7. Tại Đà Nẵng, có khả năng có nhiều nguồn lẫy nhiễm khác nhau và còn nhiều trường hợp mắc bệnh khác hiện đang ở ngoài cộng đồng, đồng thời việc truy vết F0 đầu tiên là rất khó khăn.



Các trường hợp bệnh được ghi nhận trong cộng đồng tới thời điểm hiện tại hầu hết đều có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch tại các bệnh viện của TP. Đà Nẵng với 138/144 trường hợp, là bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân, nhân viên y tế và các trường hợp có tiếp xúc gần với các trường hợp nói trên.



Theo thống kê có khoảng 1,4 triệu người đã đến Thành phố Đà Nẵng từ 1-29.7, trong đó có khoảng 800.000 người có đi đến khu vực 3 bệnh viện tại Thành phố (khoảng 46.000 trường họp đên khám; chữa bệnh tại 3 bệnh viện). Các trường họp đến Đà Nẵng từ tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó tập trung nhiều nhất từ Hà Nội và TPHCM. Do vậy, nguy cơ xuất hiện các trường hợp mắc tại các địa phương khác là rất cao, đặc biệt là Hà Nội và TPHCM.



Bộ Y tế dự báo dịch bệnh sẽ tiếp tục gia tăng và lây lan nhanh tại nhiều địa phương trên cả nước, số trường hợp mắc được phát hiện sẽ vẫn tập trung lớn là các trường hợp có liên quan dịch tễ đến bệnh viện Đà Nẵng và tiếp tục ghi nhận các trường mắc tại cộng đồng tại các địa phương khác đồng thời có thể sẽ có thêm các trường hợp tử vong do có nhiều bệnh nhân đã có bệnh lý nền rất nặng.



Đề xuất thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt



Cũng tại cuộc họp Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đề xuất kỳ thi tốt nghiệp THPT chia làm 2 đợt. Trong đó, địa phương không nguy cơ cao thì tổ chức thi theo kế hoạch, còn lại các địa phương có nguy cơ cao (như Đà Nẵng, Quảng Nam) thì tổ chức thi vào đợt 2 sau đó. Điều này để đảm bảo chất lượng và công bằng, minh bạch cho thí sinh. Ngay với thí sinh thuộc diện F1, F2 ở các địa phương không thuộc nhóm nguy cơ cao cũng sẽ vẫn được tổ chức thi cùng với đợt thi của Đà Nẵng, Quảng Nam.



Theo ông Nhạ, về cơ bản công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đã hoàn tất, đề thi đã gửi về các địa phương in sao. Mục tiêu là tổ chức kỳ thi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối không chỉ về chuyên môn mà còn cả về sức khỏe cho thí sinh, giáo viên và các lực lượng tham gia kỳ thi.



Bộ GD-ĐT đã họp với các địa phương, hầu hết các địa phương đồng ý với phương án thi chung. Tuy nhiên, Quảng Nam và Đà Nẵng đề nghị xin lùi kỳ thi, hoặc dừng thi và xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh do dịch bệnh.



Trong đó, Quảng Nam đề xuất đến ngày 5.8, tình hình dịch bệnh không biến động thì tiếp tục tổ chức kỳ thi bình thường, nhưng nếu diễn biến dịch phức tạp hơn thì hoãn kỳ thi lại một tháng, sau nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục xấu thì được đặc cách tốt nghiệp.

https://laodong.vn/thoi-su/bo-gd-dt-de-xuat-thi-tot-nghiep-thpt-lam-2-dot-de-phong-chong-covid-19-824532.ldo



Theo Phạm Đông (LĐO)