1.262 bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020 bị điểm liệt

Thống kê từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của 62 tỉnh thành cho thấy, cả nước có 1.262 bài bị điểm liệt (dưới 1 điểm).





Đêm 27.8, 62 địa phương trên cả nước đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.



Phân tích dữ liệu điểm thi cho thấy, Tiếng Anh là môn thi có nhiều điểm liệt nhất, với 543 bài thi - chiếm tỉ lệ 0,07%.



Tiếp đến, Toán có 195 bài điểm liệt, Địa lý 133 bài.



Biểu đồ so sánh số điểm liệt các môn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đồ họa: Đ.Chung



Số bài đạt điểm từ 1 trở xuống ở các môn khác là Ngữ văn 119 bài, Lịch sử 111 bài, Sinh học 43 bài, Giáo dục Công dân 41 bài, Vật lý 39 bài và Hóa học 38 bài.



So với năm 2019, số điểm liệt các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã giảm (năm 2019 cả nước có 3.117 bài thi bị điểm liệt).



Theo quy chế, thí sinh có môn thi đạt điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.



Thống kê của Lao Động, năm nay, môn Giáo dục công dân có số lượng thí sinh được điểm 10 nhiều nhất, với 4.163 thí sinh - nhiều gấp 5,3 lần so với năm 2019 (năm 2019 có 784 thí sinh được 10 điểm).



Là môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi, môn Ngữ văn năm nay có 2 thí sinh đạt điểm 10. Trong khi năm 2019 không có thí sinh nào được 10 điểm môn này.



Số lượng điểm 10 của các môn thi khác cũng nhiều hơn so với năm 2019. Có điều này là do đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được ra theo hướng nhẹ nhàng hơn, phù hợp với mục tiêu xét tốt nghiệp và điều kiện học sinh năm nay phải nghỉ học dài ngày do ảnh hưởng của dịch bệnh.



Chiếm vị trí "đội sổ" năm nay tiếp tục là môn tiếng Anh.



Đặc biệt, năm nay môn thi này có số thí sinh đạt điểm dưới trung bình cao kỷ lục, với 472.990 thí sinh đạt điểm dưới trung bình (chiếm tỉ lệ 63,13%).



Đây là môn thi có số thí sinh đạt điểm dưới trung bình nhiều nhất trong số các môn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.





Từ 0h ngày 27.8, các địa phương trên cả nước bắt đầu công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.



Để phục vụ nhu cầu tra cứu điểm thi của học sinh và phụ huynh, Báo Lao Động giới thiệu trang tra cứu miễn phí, giúp học sinh có thể biết điểm thi của mình một cách nhanh và chính xác.



Để tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, học sinh có thể truy cập vào địa chỉ http://diemthi.laodong.vn.



Đây là trang tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT của báo Lao Động, cập nhật dữ liệu từ Bộ GDĐT để giúp phụ huynh, học sinh biết điểm thi tốt nghiệp THPT một cách nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí.



Cách tra cứu điểm thi trên báo Lao Động:



Bước 1: Truy cập địa chỉ http://diemthi.laodong.vn.



Bước 2: Phụ huynh, học sinh chọn cụm thi, bấm số báo danh.



Sau đó nhấn nút tìm kiếm sẽ ra điểm số của mình.



