100 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai tham gia tập huấn kỹ năng phòng tránh đuối nước

(GLO)- Sau hơn 1 ngày tập luyện khẩn trương, trưa 22-8, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã diễn ra lễ bế mạc lớp tập huấn kỹ năng phòng tránh đuối nước và bơi an toàn cho học sinh năm 2020.





Lớp tập huấn có sự tham gia của tiền vệ, tuyển thủ Nguyễn Tuấn Anh (Câu lạc bộ HAGL và đội tuyển Việt Nam, đại sứ “Chiến dịch Hè vui khỏe”) cùng 100 cầu thủ thuộc các đội U13, U15, U17 của Học viện Bóng đá HAGL JMG và lò năng khiếu HAGL.

Các cầu thủ trẻ HAGL tham gia thực hành kỹ năm phòng tránh đuối nước. Ảnh: Minh Vỹ



Lớp tập huấn kỹ năng phòng tránh đuối nước và bơi an toàn cho học sinh năm 2020 nằm trong Chiến dịch “Hè vui khỏe” do Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn TH và Câu lạc bộ HAGL tổ chức.



Tại lớp tập huấn, các cầu thủ trẻ của HAGL đã được trang bị những kiến thức cơ bản về nguyên nhân và những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; các kỹ năng cứu đuối an toàn; các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu đối với nạn nhân đuối nước…

MINH VỸ