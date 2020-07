Phân loại thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2020 theo nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Bộ GDĐT dự kiến chỉ đạo phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo hướng: Phân loại thí sinh theo các mức độ nguy cơ lây nhiễm để bố trí điểm thi, phòng thi, cán bộ làm công tác tổ chức thi phù hợp, bảo đảm an toàn và quyền lợi tối đa cho thí sinh.



Kỳ thi THPT vẫn diễn ra tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ được bố trí ngồi giãn cách 1,5m. Ảnh: Sơn Tùng





Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 vào ngày 27.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có kết luận là ngành GDĐT tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở các địa phương, kể cả thành phố Đà Nẵng, theo đúng kế hoạch đã đề ra; có phương án bảo đảm an toàn cho kỳ thi.



Thực hiện kết luận của Thủ tướng, đại diện Bộ GDĐT cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vẫn diễn ra vào các ngày từ 8-10.8 tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.



Theo Bộ GDĐT, trong quá trình chỉ đạo tổ chức kỳ thi, Bộ GDĐT đã xây dựng các phương án chỉ đạo tổ chức thi trong điều kiện dịch COVID-19.



Trước diễn biến dịch COVOID-19 tại Đà Nẵng và một số địa phương những ngày qua, căn cứ Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24.4 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT dự kiến chỉ đạo phương án tổ chức thi theo hướng phân loại thí sinh theo các mức độ nguy cơ lây nhiễm để bố trí điểm thi, phòng thi, cán bộ làm công tác tổ chức thi phù hợp, bảo đảm an toàn và quyền lợi tối đa cho thí sinh.



Bộ GDĐT đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường rà soát, cập nhật tình trạng sức khỏe của tất cả thí sinh, thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh để kịp thời xử lý; bố trí đủ cán bộ dự phòng để tổ chức thi trong điều kiện dịch bệnh.



Đồng thời phải triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh tại khu vực in sao đề thi, các điểm thi và các khu vực chấm thi.



Dịch COVID-19 tái bùng phát tại Đà Nẵng trong khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ chính thức bắt đầu với sự tham gia dự thi của hơn 900.000 thí sinh. Hiện các địa phương đang gấp rút triển khai biện pháp phòng dịch, vừa tổ chức kỳ thi trong tình hình mới.



Ngay khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới, ngành giáo dục Đà Nẵng lập tức triển khai hàng loạt các giải pháp khẩn trương phòng chống dịch.



Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã tạm dừng mọi hoạt động của các cơ sở giáo dục tham gia hoạt động hè như mầm non, trung tâm ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học, năng khiếu, kỹ năng sống, cơ sở dạy thêm... Đồng thời huy động tối đa cơ sở vật chất để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo hướng sắp xếp để thí sinh ngồi giãn cách 1,5m.



Các điểm thi phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường như thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng, nước uống theo quy định; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho cán bộ coi thi, nhân viên bảo vệ, phục vụ, thí sinh dự thi.

Theo Đặng Chung (LĐO)