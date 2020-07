Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Nhiều phương án đảm bảo phòng, chống dịch cho thí sinh

Để đảm bảo an toàn cho thí sinh trong điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 khi có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, các địa phương đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp. Ngoài việc sắp xếp thí sinh ngồi giãn cách, rà soát thí sinh có nguy cơ lây nhiễm để bố trí phòng thi riêng, nhiều cơ sở giáo dục còn thực hiện tuyên truyền, để học sinh chủ động phòng dịch và vững tâm bước vào kỳ thi.



Kỳ thi THPT vẫn diễn ra tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ được kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe trước khi vào phòng thi. Ảnh: Tô Thế





Phân loại thí sinh theo mức độ nguy cơ lây nhiễm



Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra vào các ngày từ 8-10.8.2020 tại tất cả các tỉnh, thành trên cả nước. Đây là kỳ thi quan trọng với học sinh lớp 12, khi kết quả của nó vừa sử dụng để xét tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển đại học. Trải qua một năm học rất đặc biệt khi phải nghỉ học dài ngày để phòng dịch, nay hơn 900.000 sĩ tử trên cả nước tiếp tục trải qua cảm giác căng thẳng vì ngày thi đã tới gần, trong khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.



Để động viên tinh thần thí sinh, những ngày qua, giáo viên của Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội) đã chủ động, bằng nhiều kênh khác nhau để nhắc học sinh của mình bình tĩnh, tránh hoang mang trước các thông tin về việc có ca mắc COVID-19.



Thầy Hà Xuân Nhâm - Hiệu trưởng nhà trường - đã dùng trang cá nhân của mình để liên tục truyền đi những thông điệp tích cực, nhắc học sinh phải chủ động phòng dịch, “bình tĩnh, không lơ là, mất cảnh giác, nhưng không lo lắng thái quá”. Việc mỗi học sinh, phụ huynh chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng dịch, tuân thủ các hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan y tế, theo thầy đã bước đầu chiến thắng được dịch bệnh.



Để đảm bảo an toàn cho thí sinh, hiện Bộ GDĐT đã đưa ra các phương án dự kiến để tổ chức kỳ thi. Một trong những phương án được đưa ra là tiến hành phân loại thí sinh theo các mức độ nguy cơ lây nhiễm để bố trí điểm thi, phòng thi, cán bộ làm công tác tổ chức thi phù hợp, bảo đảm an toàn và quyền lợi tối đa cho thí sinh.



Bộ GDĐT đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường rà soát, cập nhật tình trạng sức khỏe của tất cả thí sinh, thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh để kịp thời xử lý; bố trí đủ cán bộ dự phòng để tổ chức thi trong điều kiện dịch bệnh; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tại khu vực in sao đề thi, các Điểm thi và các khu vực chấm thi.



Ngày 28.7, khi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong tình hình mới tại tỉnh Thanh Hóa, Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) Mai Văn Trinh nhấn mạnh, việc quan trọng là ban chỉ đạo thi của các tỉnh cần rà soát, sàng lọc thí sinh đi từ vùng dịch COVID-19 trở về. Xây dựng phương án dự phòng về điểm thi, phòng thi, cán bộ coi thi - khi phải tổ chức thi trong điều kiện cách ly do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nhưng một nguyên tắc vẫn phải đảm bảo là kỳ thi phải diễn ra tuyệt đối an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.



Thí sinh bị sốt, ho sẽ ngồi phòng thi riêng



Là địa phương có ca mắc COVID-19, trước diễn biến của dịch bệnh, ông Đỗ Văn Phu - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, địa phương đang tích cực chuẩn bị các giải pháp để phòng chống dịch bệnh lây lan và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp an toàn cho học sinh. Kỳ thi năm nay Quảng Ngãi có hơn 12.000 thí sinh tham dự, hiện các điểm thi đang được rà soát lại cơ sở vật chất để tăng cường phòng thi dự phòng.



Theo ông Phu, việc bố trí thêm phòng thi là nhằm ứng phó trước với tình huống phát hiện thí sinh có dấu hiệu ho, sốt thì lập tức được đưa ra khu vực cách ly và phòng thi riêng. Ngoài ra, Sở GDĐT sẽ phối hợp Sở Y tế Quảng Ngãi đi phun khử khuẩn các phòng thi, sắp xếp thí sinh ngồi ở các vị trí đảm bảo khoảng cách như khuyến cáo của Bộ Y tế.



Tương tự, tại Đà Nẵng cũng áp dụng giải pháp bố trí thêm phòng thi dự phòng để những thí sinh có yếu tố dịch tễ, có biểu hiện ho, sốt sẽ ngồi ở phòng riêng, đảm bảo an toàn cho thí sinh khác. Tại Quảng Nam, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT - thông tin, Sở đã chỉ đạo lãnh đạo các trường học, nhắn tin gửi phụ huynh nhắc nhở học sinh tập trung ôn tập, kiểm soát việc đi lại của gia đình và bản thân. Học sinh phải chủ động tự kiểm soát sức khỏe bản thân, nếu có dấu hiệu không bình thường liên hệ ngay với cơ sở y tế và thông báo cho nhà trường để có giải pháp ứng phó.



Ngoài ra, hiện một số địa phương cũng chủ động chuẩn bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn tay và trang bị khẩu trang để phát cho thí sinh trong trường hợp thí sinh quên đeo khẩu trang khi đến trường thi. Tuy nhiên, trước khi vào phòng thi, học sinh sẽ được yêu cầu tháo khẩu trang để giám thị kiểm tra, đối chiếu thông tin, phòng trường hợp gian lận, thi hộ.



Tại Hải Phòng, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở GDĐT Hải Phòng đã chủ động phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn, phòng chống dịch bệnh trong suốt thời gian tổ chức kỳ thi. Trước mắt, các trường học trên địa bàn yêu cầu học sinh khai báo y tế, để nắm bắt số lượng thí sinh, người thân đi - về từ vùng dịch. “Chủ động, lên kịch bản sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống” là tinh thần được các địa phương quán triệt, nhằm tổ chức kỳ thi an toàn và nghiêm túc.

