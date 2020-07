Kỳ thi THPT vẫn diễn ra tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước

Tối 27-7, Bộ GD-ĐT đã thông tin về việc chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 trong điều kiện dịch Covid-19.



Theo Bộ GD-ĐT, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 sáng 27-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận: ngành GD-ĐT tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở các địa phương, kể cả thành phố Đà Nẵng, theo đúng kế hoạch đã đề ra; có phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi.



Vì vậy, kỳ thi vẫn diễn ra trong các ngày từ 8-8 đến ngày 10-8 tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.



Trong quá trình chỉ đạo tổ chức kỳ thi, Bộ GD-ĐT đã xây dựng các phương án chỉ đạo tổ chức thi trong điều kiện dịch Covid-19. Trước diễn biến dịch Covid-19 tại Đà Nẵng và một số địa phương những ngày qua, căn cứ Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Bộ GD-ĐT dự kiến chỉ đạo phương án tổ chức thi theo hướng phân loại thí sinh theo các mức độ nguy cơ lây nhiễm để bố trí điểm thi, phòng thi, cán bộ làm công tác tổ chức thi phù hợp, bảo đảm an toàn và quyền lợi tối đa cho thí sinh.



Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường rà soát, cập nhật tình trạng sức khỏe của tất cả thí sinh, thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh để kịp thời xử lý; bố trí đủ cán bộ dự phòng để tổ chức thi trong điều kiện dịch bệnh; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tại khu vực in sao đề thi, các Điểm thi và các khu vực chấm thi.

