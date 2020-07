Hội thi "An toàn vệ sinh viên giỏi" khu vực Tây Nguyên

(GLO)- Trong 2 ngày (10 và 11-7), tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” lần thứ IV năm 2020 khu vực Tây Nguyên.

Tham gia hội thi có 45 thí sinh đến từ 9 công ty. Các thí sinh trải qua 4 phần thi: thi trắc nghiệm và tự luận; chào hỏi; thuyết trình và thao tác thực hành, sơ cấp cứu.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích cao tại Hội thi. Ảnh: Đinh Yến

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah, giải nhì cho Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông và 3 giải ba cho Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang, Công ty TNHH một thành viên Ea H'leo, Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy. Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao giải phụ cho Công ty TNHH một thành viên Ea H’leo có màn chào hỏi hay nhất và giải cho thí sinh có điểm cao nhất tại phần thi trắc nghiệm và tự luận.

Ông Phan Mạnh Hùng-Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, Trưởng ban tổ chức hội thi-đánh giá: Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức 2 năm/lần. Hội thi năm nay, Tập đoàn tổ chức tại 3 khu vực: Tây Nguyên, TP. Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ nhằm giúp các an toàn vệ sinh viên giao lưu, bổ sung kiến thức về an toàn lao động. Sau hội thi, các đơn vị tiếp tục xây dựng, huấn luyện, đào tạo đội ngũ an toàn vệ sinh viên, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao ý thức an toàn lao động.

ĐINH YẾN