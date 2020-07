Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà gia đình chính sách

(GLO)- Hướng đến kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), sáng 22-7, Đại tá Rah Lan Lâm-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương-bệnh binh trên địa bàn tỉnh.





Đại tá Rah Lan Lâm (thứ 5 từ trái qua)-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Puih Krơn. Ảnh: Lê Ánh

Tại các gia đình: Mẹ Việt Nam Anh hùng Puih Krơn (96 tuổi, tổ 2, phường Hoa Lư, TP. Pleiku); bà Nguyễn Thị Vinh-thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah) và Thượng tá Phạm Sỹ Hệ-Phó Trưởng Công an huyện Chư Pah (thương binh Công an nhân dân), Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp của các anh hùng liệt sĩ và mong muốn thân nhân các gia đình chính sách, thương-bệnh binh giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

LÊ ÁNH