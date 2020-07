Gia Lai: Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 1507/UBND-NC về triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng cuối năm.



Cảnh sát Giao thông xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Thanh Nhật

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo kế hoạch năm ATGT 2020 với chủ đề: “Đã uống rượu bia không lái xe”. Sở Giao thông-Vận tải chỉ đạo triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án cải tạo nâng cấp các đoạn xung yếu quốc lộ 25 và phối hợp thực hiện tốt các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Rà soát xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các vị trí có nguy cơ gây mất ATGT trên các tuyến.

Đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các giải pháp bảo đảm giao thông đường bộ thông suốt, an toàn trong mùa mưa bão, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra an toàn đối với xe đưa đón học sinh. Khai thác và sử dụng có hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, xử lý các trường hợp vi phạm về lộ trình vận tải, tốc độ, thời gian lái xe liên tục và không truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Tuyên truyền, vận động người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số tham gia học, thi sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1, A4. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện, phát huy hiệu quả trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.



Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị duy trì công tác tuần tra lưu động, ưu tiên trên các địa bàn, tuyến đường, vị trí nguy hiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật...



Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường xử lý tình trạng sử dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để buôn bán, họp chợ trái phép; tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự ATGT.

LƯƠNG THANH