Du học sinh cần làm gì khi Mỹ quy định 'trục xuất nếu học online 100%'?

Có nhiều lý do để du học sinh Việt Nam không nên quá lo lắng khi Mỹ ra chính sách buộc sinh viên nước ngoài về nước khi trường của họ chuyển sang dạy online hoàn toàn.

Du học sinh Việt Nam tại Mỹ. Ảnh: THIỆN THANH



Thông báo của ICE ngày 6-7 thực ra không phải là một quy định mới mà nó đã được quy định trong đạo luật về nhập cư và quốc tịch (Immigration and Nationality Act) do Quốc hội Mỹ ban hành năm 1952.



Từ trước đến nay, một điều được coi là hiển nhiên: học online hoàn toàn thì không cần phải nhập cảnh vào Mỹ. Tuy nhiên, việc thực thi điều luật này trong bối cảnh đại dịch toàn cầu như hiện nay mới chính là nguyên nhân gây nên cơn sốt trong những ngày qua.



Là một giảng viên đang giảng dạy đại học ở Mỹ, tôi cho rằng các em du học sinh không cần quá lo lắng về việc này vì những lý do như sau:



Theo số liệu cập nhật ngày 7-7 của The Chronicle of Higher Education, thống kê trên 1.100 đại học ở Mỹ, có 59% các trường dự kiến học trực tiếp trên lớp, 25% học kết hợp (trên lớp và online), 8% học online hoàn toàn, và 8% còn đang xem xét. Như vậy, chỉ những sinh viên thuộc 8% các trường dự kiến học online hoàn toàn mới bị ảnh hưởng bởi quy định này.



Tuy nhiên, tôi tin rằng các trường này sẽ có những điều chỉnh phù hợp (ví dụ như mở một số lớp online và một số lớp trực tiếp, hoặc các lớp theo kiểu kết hợp online và trực tiếp) nhằm giúp sinh viên duy trì tình trạng visa.



Với các du học sinh còn đang ở Việt Nam thì cũng không cần phải lo lắng. Bởi vì nếu trường của các em quyết định sẽ học online hoàn toàn trong học kỳ tới thì các em cũng không cần phải xin visa và bay đến Mỹ trong hè này. Các em vẫn cứ ở Việt Nam và theo học các lớp online của trường, vừa tránh được việc di chuyển đường dài trong mùa dịch, vừa tiết kiệm được chi phí sinh hoạt trong một học kỳ.



Điều duy nhất có thể bất tiện là nếu trường dạy online theo kiểu sinh viên học trực tuyến vào đúng khung giờ của lớp bên Mỹ thì các em có thể phải học vào đêm khuya do chênh lệch múi giờ. Sau học kỳ mùa thu này các trường sẽ có kế hoạch mới cho học kỳ mùa xuân 2021 và việc cấp visa sẽ được tái lập.



Trường hợp phức tạp nhất là du học sinh ở các trường mà vừa có lớp online, vừa có lớp trực tiếp, nhưng tỉ trọng lớp trực tiếp không đủ để duy trì tình trạng visa. Khi đó, sinh viên có thể liên hệ với cố vấn học tập để điều chỉnh tăng tỉ trọng học trực tiếp nếu sinh viên đang ở Mỹ và tăng tỉ trọng học online nếu sinh viên chưa đến Mỹ.

TS NGUYỄN ĐÔNG HẢI (giảng viên Đại học Tennessee Wesleyan, Mỹ)

(Dẫn nguồn theo TTO)