Lịch nghỉ hè mới nhất: Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ hè 1,5 tháng

Trước chủ trương không tựu trường trước 1.9 của Bộ GDĐT, nếu tính thời gian kết thúc năm học từ 15.7, học sinh các trường công lập trên cả nước sẽ có 1,5 tháng nghỉ hè.





Kết thúc năm học vào 15-7

Đối với các trường tư, Bộ GDĐT chủ trương không áp đặt quy định trên (không được tựu trường trước 1.9).



Lịch nghỉ hè và tựu trường của học sinh trường ngoài công lập sẽ do nhà trường sắp xếp để đảm bảo học sinh có thời gian nghỉ hè và không được dạy trước chương trình chính khóa.



Hiện tại, nhiều trường tư đã hoàn thành chương trình năm học 2019-2020 và cho học sinh nghỉ hè sớm.



Học sinh Hà Nội nghỉ hè từ 14.7



Sở GDĐT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các trường học không dạy thêm, học thêm, không được tổ chức dạy trước chương trình trong thời gian học sinh nghỉ hè.



Theo kế hoạch của Hà Nội, ngày 14.7 tất cả các trường học phải hoàn thành chương trình năm học 2019-2020 của tất cả các cấp, ngành học để học sinh bước vào thời kỳ nghỉ hè. Học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ hè khoảng 1,5 tháng.



Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng các nhà trường, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên lập kế hoạch ôn tập văn hóa, bồi dưỡng kiến thức cho những học sinh có học lực yếu, kém; bố trí thời gian hợp lý để tổ chức thi và xét lên lớp cho những học sinh thuộc diện thi lại.



Đối với khối trẻ mầm non, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch hoạt động hè năm 2020 của đơn vị và báo cáo phòng giáo dục và đào tạo phê duyệt, chú trọng đến công tác bảo đảm an toàn cho trẻ.



Học sinh TPHCM có 1,5 tháng nghỉ hè



Theo quyết định điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại TPHCM, các trường hoàn thành chương trình học kỳ 2 năm học trước ngày 11.7 và kết thúc năm học trước ngày 15.7, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trước ngày 31.7.



Để chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021, Sở GDĐT TPHCM đã đề xuất, tham mưu với UBND TPHCM trong kế hoạch thời gian thực hiện năm học mới, học sinh thành phố sẽ tựu trường vào ngày 31.8 và khai giảng vào ngày 5.9.



Tuy nhiên, mới đây theo chủ trương của Bộ GDĐT là sẽ không tựu trường sớm như các năm trước để tăng thời gian nghỉ hè cho học sinh. Vì vậy, TPHCM dự kiến tựu trường vào 1.9.



Tại Thanh Hóa, đại diện Sở GDĐT Thanh Hóa cho biết, dự kiến cơ sở giáo dục giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ hoàn thành chương trình năm học trước ngày 11.7.2020.



Từ 11.7 đến 15.7, các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức bế giảng năm học và cho học sinh nghỉ hè. Các trường học sẽ hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 trước ngày 15.8.2020.

