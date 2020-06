Không hoán đổi, nghỉ bù 5 ngày dịp Quốc khánh 2-9

Bên hành lang Quốc hội tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV, sáng 10-6, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chia sẻ quan điểm về đề xuất của Tổng cục Du lịch cho nghỉ 5 ngày nhân lễ Quốc khánh 2-9 để kích cầu du lịch.





Tổng cục trưởng: Đề xuất kéo dài nghỉ lễ 2.9 để người dân đi du lịch

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội - Ảnh: TTXVN





Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, việc bố trí nghỉ 5 ngày liền dịp 2-9 phải cân nhắc, tính toán rất nhiều chiều, đánh giá tác động đầy đủ và toàn diện. Với quan điểm cá nhân, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, dịp 2-9 rơi vào giữa tuần, khoảng cách giữa tuần đó với các ngày nghỉ quá xa, nên việc hoán đổi hay nghỉ bù là bất hợp lý.



Trong khi đó, theo Bộ trưởng, thời gian vừa qua, chúng ta thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 rất dài. Người lao động và học sinh đều phải nghỉ. Thời điểm này đang thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa phòng, chống dịch, vừa tập trung rất cao để phục hồi sản xuất, khôi phục thị trường lao động nên cần ưu tiên cho việc này.



“Phải tập trung rất cao để phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế để rút ngắn những ảnh hưởng khi chúng ta thực hiện giãn cách xã hội”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phân tích.



Đánh giá về thị trường lao động Việt Nam, người đứng đầu ngành Lao động -Thương binh và Xã hội cho biết, hiện nay, cả nước có khoảng 55 triệu lao động, mà theo Bộ luật Lao động hiện hành và các quy định pháp luật, việc nghỉ bù hay giãn cách, hoán đổi ở khu vực doanh nghiệp là do doanh nghiệp, hay nói cách khác là do chủ sử dụng lao động xem xét, quyết định. Còn với khu vực công chức, viên chức và người lao động, Chính phủ sẽ xem xét, quyết định.



“Như vậy, nếu Chính phủ quyết định phương án này, thì số lượng người lao động được nghỉ cũng chỉ khoảng 2 triệu người, chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chỉ 4-5% so với 55 triệu lao động, nên tác động cũng không quá lớn tới phát triển du lịch”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.



Phân tích và chỉ ra những lý do không hợp lý, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho rằng, dịp 2-9 là thời điểm sắp khai trường, nên nếu nghỉ từ ngày 2 đến hết ngày 5-9 thì học sinh cũng rất khó được nghỉ, vì các em vẫn phải khai trường. Đây cũng là dịp để bố mẹ chăm lo cho con cái, chuẩn bị cho trẻ đến trường và tổ chức chu đáo cho ngày hội khai trường.



“Với những lý do rất căn bản như vậy, quan điểm của Bộ không tán thành, quan điểm của tôi cũng không tán thành đề xuất này”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.



Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết thêm, ông đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ.



Trước đó, chia sẻ về các giải pháp phục hồi ngành Du lịch hậu Covid-19 tại buổi làm việc với Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh ngày 8-6, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết đã đề xuất Chính phủ nghiên cứu kéo dài các kỳ nghỉ lễ trong năm 2020 nhằm kích cầu du lịch.

