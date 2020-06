Hôm nay, thí sinh cả nước bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh sẽ có hai tuần, bắt đầu từ hôm nay (15/6 đến 30/6) để làm hồ sơ đăng ký tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng.



Điểm mới trong quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2020: Phù hợp với chương trình giảm tải

Thí sinh dự thi Trung học phổ thông quốc gia . (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)





Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay, ngày 15/6, thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng. Thời gian đăng ký đến hết ngày 30/6.



Thí sinh là học sinh lớp 12 sẽ mua và nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại các trường trung học phổ thông đang theo học. Thí sinh tự do nộp hồ sơ tại các điểm nhận hồ sơ do sở giáo dục và đào tạo địa phương quy định.



Hồ sơ đăng ký dự thi gồm hai phiếu có nội dung giống nhau (nơi nhận hồ sơ giữ phiếu số 1 và thí sinh giữ phiếu số 2 để đối chiếu trong trường hợp cần thiết).



Nội dung phiếu đăng ký dự thi gồm bốn phần chính: thông tin cá nhân, thông tin đăng ký thi, thông tin để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và phần thông tin dùng để xét tuyển vào đại học, cao đẳng.



Sau khi nhận hồ sơ, thông tin của các thí sinh sẽ được đơn vị tiếp nhận cập nhật lên hệ thống dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được báo trước ngày 23/7. Các đơn vị in và trả giấy báo dự thi cho thí sinh chậm nhất ngày 1/8.



Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/8. Về cơ bản, kỳ thi tương đối ổn định như kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, với bốn bài thi, trong đó có ba bài thi độc lập và hai bài thi tổ hợp. Ba bài thi độc lập là các bài thi bắt buộc với tất cả các thí sinh muốn xét tốt nghiệp, gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Hai bài thi tổ hợp là các bài thi tự chọn, gồm bài thi Khoa học Tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Trong đó, riêng môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi khác theo hình thức trắc nghiệm.



Điểm khác biệt của năm nay cần lưu ý là thí sinh dự thi xét tốt nghiệp chỉ được chọn một trong hai bài thi tổ hợp, không được đăng ký cả hai bài thi như trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia các năm trước.



Thí sinh tự do được đăng ký các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài tổ hợp theo nguyện vọng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.



Thí sinh xem mẫu đăng ký dự thi tại đây.

Theo Phạm Mai (Vietnam+)