Hỗ trợ nhóm lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19: Khó khăn trong xác định đối tượng

(GLO)- Đến cuối tháng 5-2020, TP. Pleiku đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Tuy nhiên, thành phố đang gặp vướng mắc trong việc rà soát lập danh sách hỗ trợ đối tượng bị mất việc làm, đặc biệt là lao động tự do.

Nhiều khó khăn phát sinh

Bà Trần Thị Tâm-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: “Các nhóm đối tượng bị mất việc làm do dịch Covid-19 tập trung chủ yếu ở TP. Pleiku. Ủy ban nhân dân thành phố đã giao UBND các xã, phường, tổ dân phố, thôn, làng thực hiện rà soát. Tuy nhiên, nhóm hỗ trợ này khá phức tạp, khó xác định chính xác có thuộc diện được hỗ trợ hay không”.

Phường Ia Kring có nhiều đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Bà Trần Thị Phượng Hằng-Phó Chủ tịch UBND phường-cho rằng: Việc hỗ trợ nhóm đối tượng lao động tự do dựa vào nhiều tiêu chí, điều kiện ràng buộc nên địa phương đang xem xét lại một số đối tượng bốc vác theo mùa vụ. Bởi lẽ, việc xác định đúng đối tượng lao động tự do đã khó, xác định mức thu nhập của họ còn khó hơn. Người lao động kê khai thế nào, có trung thực hay không phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức tự giác của họ.

“Chúng tôi khá băn khoăn về việc xác định các đối tượng thụ hưởng này. Đến nay, 10 tổ dân phố đã nộp danh sách đối tượng được hỗ trợ. Từ hơn 2.000 người có đơn đề nghị hỗ trợ thuộc nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, phường đã sàng lọc và xét theo quy định là 900 người. Đối với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm, phường có 19 hộ đủ điều kiện để được hỗ trợ. Để tránh bỏ sót đối tượng hỗ trợ, phường đã niêm yết danh sách tại trụ sở. Người dân đến nộp đơn đề nghị hỗ trợ, chúng tôi tiếp tục thu thập thông tin bổ sung và xét theo tiêu chí quy định. Chậm nhất đến ngày 10-6, phường sẽ có danh sách chính thức gửi về UBND TP. Pleiku”-bà Hằng chia sẻ.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc cấp tiền và lập danh sách các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 ở TP. Pleiku. Ảnh: Đ.Y

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Trần Thị Tâm, ngoài việc xác định các doanh nghiệp sử dụng lao động được vay vốn với lãi suất 0% để hỗ trợ 50% mức lương tối thiểu vùng trả cho người lao động thì phân loại, đánh giá, lập danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ bị tạm dừng kinh doanh cũng đang là vấn đề vướng mắc. Các nhóm lao động thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ không lương thì điều kiện để họ được hỗ trợ là doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương sau khi đã kiểm tra, kiểm soát tất cả các khoản tài chính của doanh nghiệp. Đối với nhóm hộ kinh doanh nhỏ lẻ, doanh thu thấp nên không đăng ký thuế thì không có thông báo thuế để kèm theo. Vì vậy, việc đề nghị được hỗ trợ cũng khá phức tạp. Ngoài ra, Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ chỉ nêu một số nghề như bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh, xe xích lô chở khách; bán lẻ vé số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe… là được hỗ trợ. Nhưng trên thực tế, qua rà soát, nhiều người làm nghề thợ xây, phụ hồ, lao động thời vụ, giáo viên mầm non tại các cơ sở, nhóm trẻ tư thục, làm vệ sinh trong các trường, phòng khám tư nhân… cũng bị mất thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, song lại không rơi vào quy định cụ thể nào nên không biết họ có thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ hay không?

Không để sót đối tượng

Đến nay, TP. Pleiku đã xác định được 195 người thuộc nhóm lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; 1 người thuộc nhóm lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 255 hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm. Riêng nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được cho là nhiều nhất ở TP. Pleiku thì chưa có danh sách chính thức.

“Ngày 9-6, UBND TP. Pleiku sẽ có buổi làm việc với UBND các xã, phường một lần nữa trên cơ sở danh sách đã rà soát bước đầu, đồng thời căn cứ Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện đúng, trúng, kịp thời, không bỏ sót đối tượng. Khi có danh sách chính thức, UBND thành phố sẽ gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt”-bà Tâm cho hay.

Được nhận tiền hỗ trợ kịp thời, người lao động vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: LÊ NAM

Là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cũng nhận thấy một số vướng mắc khi nghiên cứu các quy định hỗ trợ 5 nhóm đối tượng. Ông Nguyễn Thành Huế-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho rằng: Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách. Đặc biệt, lao động tự do là một trong những nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất do dịch Covid-19 nên TP. Pleiku phải nỗ lực để thực hiện một cách nhanh chóng và kịp thời. Qua kiểm tra thực tế tại một số hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ ở xã Chư Á và phường Thắng Lợi, Ban điều phối thực hiện Nghị quyết 42 của tỉnh thấy rằng một số hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ chưa nắm rõ chính sách hỗ trợ này.

“Vì vậy, vấn đề này đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị một cách khẩn trương, trách nhiệm hơn nữa. Trong đó, người đứng đầu chính quyền địa phương, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, tổ trưởng tổ dân phố phải nêu cao trách nhiệm trong việc cùng rà soát, thẩm định, xét duyệt danh sách, không bỏ sót đối tượng được thụ hưởng. Việc xác định, phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng chế độ phải bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, chính xác, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực”-ông Huế nhấn mạnh.