Điện về làng căn cứ cách mạng

(GLO)- Từ cuối năm 2016, huyện Phú Thiện (Gia Lai) bắt đầu triển khai đề án phát triển kinh tế-xã hội cho 4 làng căn cứ cách mạng thuộc xã Chư A Thai. Chung tay cùng chính quyền địa phương, ngành điện cũng tích cực kéo lưới điện về phủ sáng nơi đây, từng bước giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Những ngày đầu tháng 6, cả làng King Pêng ai nấy đều rộn rã khi Điện lực huyện Phú Thiện huy động lực lượng tiến hành mắc điện cho người dân nơi đây. Trẻ con xúm quanh những người thợ điện mặc bộ đồ da cam với vẻ tò mò. 20 bóng đèn được kéo dọc các tuyến đường trong làng. Vậy là nhà ở của 28 hộ dân và khu vực nhà rông của làng nay đã có điện. King Pêng là làng cuối cùng trong 4 làng căn cứ cách mạng được kéo điện theo đề án. Toàn bộ công trình tại 4 làng có quy mô 2 km đường dây hạ áp, 1 trạm biến áp 100 kVA 3 pha, đưa điện về phục vụ cho 93 hộ với 215 nhân khẩu. Tổng mức đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng.

Công nhân Điện lực Phú Thiện lắp bóng điện cho các hộ dân làng Trớ, xã Chư A Thai. Ảnh: H.D





Trước đó, Điện lực huyện Phú Thiện đã triển khai kéo điện về làng Trớ, giúp 115 hộ nơi đây có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Đồng thời, đơn vị đã chủ động đề xuất với Công ty Điện lực Gia Lai bố trí nguồn kinh phí hơn 1 tỷ đồng để xây dựng 1 km đường dây hạ áp và trạm biến áp 100 kVA, đưa những công tơ ở xa về sát nhà của khoảng 50 hộ. Đến nay, các công trình này đã đóng điện thành công và đưa vào phục vụ bà con.



Trưởng thôn Đinh Nết không giấu được vui mừng: “Đường làng Trớ đã được bê tông hóa, có nhà rông, hệ thống nước sinh hoạt tập trung, nhà vệ sinh, lại có đất để trồng trọt. Mừng nhất là làng đã có điện để bà con thuận lợi hơn trong sinh hoạt. Chúng tôi cảm ơn ngành điện rất nhiều”. Còn chị Đinh Yih cũng chia sẻ: “Vừa rồi chỗ chúng tôi có lốc xoáy, nhiều nhà mất điện do đường điện bị hư, nhà tôi cũng vậy. May có Điện lực huyện cho người về sửa chữa kịp thời nên không bị ảnh hưởng nhiều”.



Trước đó, huyện Phú Thiện đã xây dựng đề án phát triển kinh tế-xã hội cho 4 làng căn cứ cách mạng. Theo đề án, mỗi hộ dân sẽ được cấp 600 m2 đất, gồm 400 m2 đất ở và 200 m2 đất vườn, được hỗ trợ làm nhà vệ sinh và hàng rào bằng lưới B40. Cùng với đó là hoàn thiện hệ thống giao thông trong làng cũng như kéo điện thắp sáng. Trong 2 năm (2017-2018), huyện đã hoàn thành việc di dời nhà cửa và sắp xếp lại dân cư làng Pông và làng Hek. Gần cuối năm 2019 là làng Trớ và tháng 6-2020 là làng King Pêng.



Ông Hoàng Văn Mã-Giám đốc Điện lực huyện Phú Thiện-cho biết: “Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình với bà con. Không chỉ đầu tư hệ thống điện về làng mà Điện lực Phú Thiện còn trực tiếp kéo điện về từng nhà, hướng dẫn cho người dân cách sử dụng điện an toàn, hiệu quả để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Đặc biệt, Điện lực Phú Thiện cùng vào cuộc với cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng làng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”.

