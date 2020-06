Chư Sê: Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

(GLO)- Ngày 16-6, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Sê tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020.





Các cá nhân và tập thể được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Đức

Huyện Chư Sê có 37 cơ sở giáo dục mầm non. Hầu hết các trường đều nắm được mục đích, yêu cầu khi xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, tích cực đổi mới, sáng tạo lồng ghép vận dụng các phương pháp giáo dục phù hợp từng chủ đề, tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi cho trẻ. 5 năm qua, các trường học trên địa bàn đã xây dựng, cải tạo môi trường bên trong và ngoài lớp học, các góc chơi có trong bộ tiêu chí và phù hợp với điều kiện thực tế, môi trường giáo dục có sự chuyển biến rõ rệt. Qua triển khai chuyên đề, đội ngũ giáo viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng, xây dựng môi trường lớp học gần gũi, thân thiện, hỗ trợ trẻ phát triển ở tất cả các lĩnh vực theo phương châm “học mà chơi, chơi mà học”, tự tin hơn trong giao tiếp, biết tương tác, sáng tạo.



Dịp này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã biểu dương 6 tập thể và 23 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020.

Mỹ Đức