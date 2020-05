Kiểm tra công tác dạy học tiếng dân tộc tại An Khê

(GLO)- Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa tiến hành kiểm tra công tác dạy học tiếng dân tộc tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Tú An, thị xã An Khê). Đây là trường duy nhất ở thị xã An Khê tổ chức dạy học tiếng dân tộc như một môn học tự chọn. Hiện trường đang phân công 1 giáo viên bản địa dạy tiếng Bahnar cho 55 học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 với 9 tiết/tuần. Kết thúc học kỳ I năm học 2019-2020, 100% học sinh tham gia môn học đều hoàn thành chương trình.

Một tiết học tiếng Bahnar tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (thị xã An Khê). Ảnh: M.T





Qua kiểm tra hồ sơ quản lý, tổ chức dạy tiếng Bahnar của trường và giáo viên, đồng thời dự giờ 1 tiết học, đoàn kiểm tra nhận thấy nhà trường đã thực hiện đảm bảo công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định; giáo viên có phương pháp dạy ngôn ngữ khoa học, dễ hiểu; học sinh đọc-viết chữ Bahnar khá tốt, học tập hứng thú và tích cực tham gia xây dựng bài; cơ sở vật chất phục vụ việc dạy-học, quản lý, sinh hoạt tương đối đầy đủ...



Được biết, Trường Tiểu học Lê Văn Tám là đơn vị đầu tiên trong 9 trường tiểu học thuộc 7 Phòng GD-ĐT: TP. Pleiku, thị xã An Khê, các huyện Phú Thiện, Chư Prông, Đak Đoa, Krông Pa và Chư Pah được kiểm tra. Hoạt động này nhằm góp phần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo việc dạy học tiếng dân tộc trong chương trình giáo dục phổ thông mới theo quy định của Bộ GD-ĐT.

MỘC TRÀ