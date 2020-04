An toàn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Gia Lai

(GLO)- Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2020 diễn ra từ ngày 15-4 đến 15-5 với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai Điện tử có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đang-Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh.

Gia Lai: Phạt 6 triệu đồng 2 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Nỗ lực kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết trên địa bàn Gia Lai





* P.V: Tháng Hành động vì ATTP năm 2020 được triển khai như thế nào để vừa đảm bảo yêu cầu phòng-chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo công tác ATTP trên địa bàn, thưa ông?



- Ông NGUYỄN VĂN ĐANG: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên Tháng Hành động vì ATTP năm nay không tổ chức lễ phát động từ tỉnh đến xã. Với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”, trong Tháng Hành động vì ATTP năm 2020, ngành sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng về việc “Hướng dẫn đảm bảo ATTP đối với các khu cách ly tập trung trong phòng-chống dịch Covid-19”. Chúng tôi cũng chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: treo băng rôn, pa nô, xe loa; phối hợp với các cơ quan báo chí tăng thời lượng phản ánh các thông tin liên quan đến vấn đề ATTP.

Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm năm nay, ngành chức năng tạm dừng thanh-kiểm tra tuy nhiên sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất khi có phản ánh của người dân hoặc chỉ đạo từ cấp trên. Ảnh: N.N





Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ cấp tỉnh đến cấp xã đều tạm dừng công tác thanh-kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, khi có thông tin của người dân về các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo ATTP theo quy định hoặc khi có chỉ đạo từ cấp trên về nguy cơ mất ATTP thì chúng tôi vẫn sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm nếu có.



Hiện nay, công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng tăng cường. Ý thức người dân, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh được nâng lên; các cơ quan quản lý nhà nước cũng vào cuộc một cách quyết liệt để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm. Tuy nhiên vẫn còn xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn gia đình, riêng năm 2019 xảy ra 3 vụ. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 1 vụ tại thị trấn Phú Thiện khiến 16 người phải cấp cứu. Thời gian tới, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh sẽ tham mưu giúp Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt hơn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.



* P.V: Để đạt hiệu quả cao trong công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh, nhất là trong thời điểm diễn ra dịch Covid-19, ông có khuyến cáo nào đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người dân?



- Ông NGUYỄN VĂN ĐANG: Thời gian tới, đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chế biến suất ăn sẵn, cung cấp suất ăn cho các đối tượng trong khu cách ly, Chi cục yêu cầu phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; đảm bảo ATTP trong quá trình vận chuyển từ cơ sở chế biến đến khu cách ly; tuân thủ quy trình chế biến thực phẩm theo quy định. Các cơ sở phải sử dụng thực phẩm có nguồn gốc an toàn, bảo quản thực phẩm theo đúng yêu cầu, quy định.



Đối với các khu cách ly tập trung có tổ chức nấu ăn tại chỗ phục vụ các đối tượng cách ly thì nhà bếp, nơi ăn uống phải được bố trí tách biệt với khu cách ly; đảm bảo ATTP trong bảo quản, vận chuyển, chia thức ăn. Dụng cụ ăn uống cho từng người ăn riêng biệt, được vệ sinh sạch sẽ, an toàn trước và sau khi sử dụng; đảm bảo nước sạch để vệ sinh, rửa tay trước và sau khi ăn uống. Người phục vụ bếp ăn phải có đầy đủ trang phục khi chế biến và khi chia thức ăn, đồng thời tổ chức lưu mẫu theo đúng quy định.



Người dân không nên tích trữ thực phẩm quá nhiều, bảo quản thực phẩm đúng quy định. Trong thời điểm này, không nên ăn uống tập trung đông người; cần thường xuyên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, thực hiện giãn cách xã hội; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh; rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh... Khi chọn mua thực phẩm, cần lưu ý mua thực phẩm có đầy đủ nhãn mác, xuất xứ, hạn dùng, nguồn gốc rõ ràng. Thực hiện ăn chín, uống chín, đồng thời tăng cường thể dục thể thao nâng cao sức khỏe để phòng-chống dịch bệnh.



* P.V: Xin cảm ơn ông!



NHƯ NGUYỆN (thực hiện)