Đồng Nai: Hơn 8.400 công nhân tạm thời nghỉ việc

Ban Quản lý KCN tỉnh Đồng Nai ngày 12-3 cho biết trong 2 tháng qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động sản xuất - kinh doanh, kim ngạch xuất nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp (DN) trong các KCN tỉnh bị giảm sút.





Công nhân được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào công ty làm việc

Một số DN thuộc các nhóm ngành dệt may, da giày, điện tử, xe có động cơ, sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) sử dụng nguyên liệu từ nhà cung ứng/công ty mẹ tại Trung Quốc hoặc xuất khẩu sản phẩm cho công ty tại Trung Quốc bị ảnh hưởng nhiều.



Việc DN không có nguyên liệu để sản xuất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của công nhân (CN). Theo báo cáo của các cấp Công đoàn tỉnh, có 186 DN cho hơn 8.400 CN tạm thời nghỉ việc. Trong đó, 182 DN cho hơn 7.200 CN nghỉ do người lao động tự thỏa thuận với người sử dụng lao động xin nghỉ phép năm hoặc nghỉ không lương để ở nhà chăm sóc con nhỏ đang trong độ tuổi đến trường. Có 4 DN cho CN nghỉ hưởng lương tối thiểu vùng vì thiếu nguyên vật liệu sản xuất. Hiện vẫn còn 5 DN trên địa bàn tỉnh chưa hoạt động trở lại do DN không có đơn hàng.

Theo T.Lâm (NLĐO)