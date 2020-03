Bố làm chủ tịch hội đồng xét tuyển, con trúng tuyển vị trí viên chức duy nhất

Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa đã giao các phòng chuyên môn kiểm tra lại quy trình xét tuyển viên chức tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa khi có phản ánh về việc bố là giám đốc bảo tàng làm chủ tịch hội đồng xét tuyển, còn người trúng tuyển là con trai ruột.





Ngày 18-3, bà Vương Thị Hải Yến, Phó giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Thanh Hóa cho biết sở đã nắm được thông tin về việc xét tuyển viên chức vào Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa (đơn vị trực thuộc sở) được cho là chưa khách quan và đang giao cho Thanh tra sở phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ của sở thẩm định lại quy trình xét tuyển xem như thế nào.





Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, nơi ông Trịnh Đình Dương làm giám đốc





Theo phản ánh, việc xét tuyển viên chức năm 2020 của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa là thiếu khách quan, không trung thực khi người đứng đầu cơ quan này là ông Trịnh Đình Dương, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, lại làm Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức, còn người ứng tuyển và đậu vào vị trí viên chức duy nhất của đơn vị là ông Trịnh Tiến Dũng (SN 1990), con trai ruột ông Trịnh Đình Dương.



Đáng nói, ông Trịnh Tiến Dũng đang làm cán bộ hợp đồng của Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh (thuộc Sở VH-TT-DL) từ năm 2012, khi đi dự tuyển cũng không báo cáo cơ quan. Đây cũng chính là nơi ông Trịnh Đình Dương làm Trưởng ban nhiều năm, trước khi chuyển về làm lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa vào cuối năm 2017.



Về việc này, ông Trịnh Đình Dương, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, cũng cho biết ông chính là Chủ tịch Hội đồng xét tuyển và người có kết quả trúng tuyển vào vị trí viên chức duy nhất của đơn vị là ông Trịnh Tiến Dũng, con trai ruột của ông. Ngoài ra, ông Dương cũng cho biết, Phó chủ tịch Hội đồng xét tuyển, các ban giúp việc đều là người thuộc cấp dưới của ông.



"Theo quy định xét tuyển viên chức thì không cấm việc bố làm chủ tịch hội đồng khi có con xét tuyển viên chức. Tôi cũng đã nghiên cứu hồ sơ, không thấy cấm việc này trong khi cơ quan không có cấp phó mà quy định chủ tịch hội đồng phải là thủ trưởng cơ quan"- ông Dương trần tình.





Thông báo dánh sách trúng tuyển vào Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa có ông Trịnh Tiến Dũng, con trai ông Trịnh Đình Dương, Giám đốc Bảo tàng, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển





Cũng theo ông Dương, trước đây việc xét tuyển là do Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa làm Chủ tịch Hội đồng, tuy nhiên việc xét tuyển lần này tỉnh giao cho đơn vị thực hiện. "Đợt xét tuyển này có 1 người nộp hồ sơ vào vị trí lao động hợp đồng 68 và có 3 người ứng tuyển vào vị trí viên chức, hôm phỏng vấn có 2 người tham gia và người trúng tuyển là con trai tôi. Để cho khách quan, tôi cũng đã mời công an (PA03), cán bộ của Sở VH-TT-DL và Sở Nội vụ tham gia giám sát"- ông Dương nói.



Theo tìm hiểu, ngày 13-11-2019, Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép tuyển dụng 20 công chức sự nghiệp và 1 hợp đồng lao động theo Nghị định 68. Trong đó, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa được tuyển 1 vị trí viên chức và 1 lao động hợp đồng 68. Việc tuyển dụng phải thực hiện xong trước tháng 2-2020.



Do thời điểm này, ông Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa, đã có thông báo chờ nghỉ chế độ (nghỉ hưu ngày 1-2-2020) nên việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc sở này được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho các đơn vị (trừ Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ) xây dựng phương án tuyển dụng.



Về phương thức tuyển dụng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu thực hiện theo Nghị định 161/2018 ngày 29-11-2018; Thông tư 03 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 1942 của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 7-6-2017.



Mặc dù các Quyết định, Nghị định, Thông tư trên không có điều khoản quy định cấm người đứng đầu đơn vị làm Chủ tịch Hội đồng xét tuyển khi có người thân ứng tuyển, tuy nhiên, việc Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa chỉ tuyển có 1 viên chức duy nhất không khỏi khiến dư luận nghi ngờ thiếu khách quan, trung thực khi thí sinh Trịnh Tiến Dũng đăng ký ứng tuyển và đậu vào đơn vị do bố đứng đầu, làm Chủ tịch Hội đồng xét tuyển.

