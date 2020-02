Tháng Giêng không còn... "ăn chơi"

(GLO)- Tháng Giêng là tháng của hội hè, thế nên mới có câu “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Thế nhưng ngày nay đã khác. Ngay từ những ngày đầu tháng Giêng, nhiều nông dân trong tỉnh Gia Lai đã hăng hái ra đồng, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi.

Vừa cầm vòi nước mát lành tưới cho những cây cà phê, anh Rơ Châm Huy (làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) vừa bộc bạch: “Người ăn Tết, cây cũng phải được ăn Tết thì mới vui vẻ, mới cùng phát triển bền vững. Sáng mùng 1 Tết năm nay, vui Tết một lúc là nhà mình bảo nhau đi đắp đập, lắp đặt máy bơm, kéo ống tưới nước cho hơn 1 ha cà phê. Vào những ngày này, ít người tưới tắm cây trồng nên nước trên thượng nguồn chảy về nhiều, nhà mình tưới cà phê thuận lợi hơn, ít tốn kém chi phí. Được tưới nước đầy đủ, chăm sóc kỹ càng, hy vọng cây cà phê sẽ cho trái nhiều”.

Anh Rơ Châm Huy (làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) tưới cho vườn cà phê của gia đình. Ảnh: H.C

Ông Nguyễn Tiến Dũng-quyền Chủ tịch UBND xã Ia Sao-cũng phấn khởi cho biết: “Bà con xã Ia Sao vui xuân mới nhưng không quên lao động sản xuất. Nhiều năm qua, chất lượng, năng suất các loại cây trồng, vật nuôi ở địa phương luôn phát triển ổn định, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống”.

Đầu năm mới nhưng quanh các vườn rẫy, đồng ruộng trên địa bàn xã Gào (TP. Pleiku) đã thấy bà con nông dân tất bật thăm nom cây trồng, chăm sóc vật nuôi. Chị Ksor HLan (làng C) vui vẻ nói: “Người Jrai bây giờ cũng như người Kinh, đều vui Tết Nguyên đán nhưng vẫn đi làm rẫy, tưới nước cà phê, chăm sóc các loại vật nuôi, không tụ tập ăn nhậu say sưa gây mất đoàn kết, vừa gây hại sức khỏe vừa tốn thời gian. Rẫy cà phê, đàn bò, lúa Đông Xuân nhà mình đang phát triển rất tốt, hứa hẹn đem lại kết quả tốt đẹp”.

Không có nhiều diện tích sản xuất, vợ chồng ông Phạm Tơ (thôn 5, xã An Phú, TP. Pleiku) chỉ có hơn 1.000 m2 đất vườn canh tác rau màu. Ông cho hay: “Vợ chồng tôi đều đã ngoài 60 tuổi nên không làm được những việc nặng nhọc, chỉ luân canh các loại rau màu như cà chua, bầu bí, khổ qua, ớt chỉ thiên, cải xanh, ngò gai, hành tây... Từ trước Tết, chúng tôi đã tập trung gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, xuất bán. Công việc phù hợp với tuổi già, có nguồn thu nhập ổn định nên chúng tôi tự chủ được về kinh tế, không phụ thuộc vào các con. Chăm chỉ siêng năng, gia đình chúng tôi không mong gì hơn là năm mới được bình an, mùa màng tốt tươi, cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.