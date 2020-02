Lao động 'chui' ở Hàn Quốc bất ngờ về quê 'né' dịch Covid-19

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB-XH Bình Thuận, cần phải kiểm soát chặt lao động 'chui' ở Hàn Quốc bất ngờ trở về quê để 'né' dịch.





Phun dịch CloraminB khử trùng, phòng chống dịch bệnh tại Bình Thuận - Ảnh: Quế Hà





Trong buổi họp khẩn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Bình Thuận ngày 26.2, các đại biểu bất ngờ khi nghe tin hiện nay có nhiều người địa phương đang trốn ở Hàn Quốc để lao động thuê bất hợp pháp. Trong bối cảnh dịch bệnh tại Hàn Quốc lan rộng, nhiều người đã tự mua vé bay về quê để trốn dịch. Trong số đó có cả người sinh sống, làm việc ở các vùng có dịch bên nước bạn. Vậy kiểm soát họ như thế nào để phòng chống dịch Covid-19 ?





Hai du khách Hàn Quốc khi đến Mũi Né không chấp hành việc cách ly của cơ quan y tế Bình Thuận, ngay sau đó lên xe ra Nha Trang để về nước rạng sáng 26.2 - Ảnh: CTV





Trên thực tế, hiện chưa có “kênh” nào để kiểm soát chặt đối với những cư dân này. Câu chuyện người phụ nữ từ Hàn Quốc trở về quê ở xã Thuận Minh, H.Hàm Thuận Bắc, tới 3 ngày sau bị sốt rồi đến bệnh viện, bị cách ly, lấy mẫu nhưng chính quyền vẫn không hay biết (24.2) là một điển hình cho việc này.



Hay câu chuyện hai mẹ con người phụ nữ lấy chồng ở Hàn Quốc về quê phường Phước Lộc (TX.La Gi) sau đó bị sốt, phải cách ly. Nhưng người này không chịu cách ly ở thị xã La Gi, mà đòi lên bệnh viện tỉnh, khiến cho chính quyền địa phương rất lúng túng. Trong ngày hôm nay (27.2), lại có thêm người Việt từ Hàn Quốc trở về quê. Việc kiểm soát “người nhà” đối với các huyện thị đang rất cấp bách.



Cần cơ chế giám sát chặt lao động trở về từ vùng dịch



Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hải Tùng, kiến nghị ngoài cơ chế giám sát chặt công dân Hàn Quốc đến du lịch, phải có cơ chế giám sát cả công dân tỉnh nhà trở về từ Hàn Quốc.



Đại tá Đào Ngọc Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, việc giám sát công dân từ Hàn Quốc trở về không đâu bằng cơ sở như xã phường và công an địa phương.



Đại tá Nghĩa cho biết, Công an Bình Thuận đã kiến nghị Cục Xuất nhập cảnh cung cấp danh sách cụ thể người về từ Hàn Quốc để kiểm soát dịch bệnh. Hiện nay Công an Bình Thuận đã chỉ thị công an các huyện thị phải nắm chắc từng trường hợp từ nước ngoài trở về, song song với nắm lượng người nước ngoài đến địa phương lưu trú.



Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương phải tập trung cao độ và giám sát chặt người đến từ vùng dịch Hàn Quốc và Trung Quốc, kể cả người Việt trở về quê. Tuy nhiên, không được làm cho du khách hoảng sợ, người dân hoang mang.



