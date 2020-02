Gia Lai: Tăng cường thực hiện Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 194/UBND-NC về việc tăng cường thực hiện Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Ảnh internet

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: Các cấp, các ngành chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2873/UBND-NC ngày 17-12-2019 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 6-1-2020 của UBND tỉnh về Năm an toàn giao thông. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100, nhất là các quy định xử phạt vi phạm hành chính về nồng độ cồn; chú trọng tuyên truyền, vận động rộng rãi đến người dân khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức cuộc vận động sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng thực hiện “Đã uống rượu, bia-không lái xe”, trong đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương hành động.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông theo quy định tại Nghị định số 100, trong đó xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông; kết hợp chặt chẽ giữa công tác cưỡng chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông…