Gia Lai: Phấn đấu trên 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế

(GLO)- Năm 2020, ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai phấn đấu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trên 83.300 người (tăng 2,6% so với năm 2019); BHXH tự nguyện trên 15.270 người (tăng 179% so với năm 2019); trên 71.900 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (tăng 6,8% so với năm 2019) và phấn đấu có trên 1,35 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt trên 90,1% dân số toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, ngành BHXH tỉnh phấn đấu đến năm 2021, tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, giảm giờ giao dịch điện tử giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp dưới 49 giờ, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt trên 82%.