Gia Lai: Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn hỏa tốc số 230/UBND-NC về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: V.H

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đề cao trách nhiệm người đứng đầu, khẩn trương nghiêm túc triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP ngày 1-1-2020 của Chính phủ, các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm, chủ đề hành động của tỉnh “Tiếp tục siết chặt kỷ cương, trách nhiệm; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thi đua tăng tốc hoàn thành, vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020”. Phải nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường nhằm tạo không khí phấn khởi, hăng say thi đua lao động, sản xuất cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới. Xây dựng và triển khai chủ đề hành động của sở, ngành và địa phương mình, tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo kế hoạch, mục tiêu đề ra…

Các sở, ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao, tuyệt đối không được chủ quan trong việc phòng-chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra theo các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo, kế hoạch của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo của tỉnh về phòng-chống dịch bệnh nCoV. Chủ động xây dựng kịch bản, phương án ứng phó; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; tập trung làm tốt công tác thông tin, truyền thông; báo cáo kịp thời Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh các vấn đề cấp bách, phát sinh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị; các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, huy động tối đa phương tiện đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân…